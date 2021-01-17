Українська
$ 28,05
34,01
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Ливерпуль" не смог обыграть "МЮ". Кризис Клоппа продолжается

17 января, 20:47

Олег Люлька Олег Люлька

Центральный поединок тура в АПЛ завершился вничью 0:0. Манкунианцы и дальше на первом месте

В чемпионате Англии по футболу состоялся центральный матч 19-го тура. "Ливерпуль" дома сыграл вничью 0:0 с "МЮ", не сумев догнать "красных дьяволов" в турнирной таблице АПЛ.

Реклама

"Манчестер Юнайтед" продолжает лидировать, набрав 37 очков. "Ливерпуль" с 34 пунктами – третий. Между ними с 35 баллами расположился "Лестер".

Отметим, что "Ливерпуль" нанес в два раза больше ударов по воротам, чем "МЮ" (10:5), но отражения в счете это не нашло. Команда Юргена Клоппа, признаного лучшим тренером 2020 года в мире, уже в четвертом кряду матче не может выиграть и в третьем кряду – забить. Это называется – "кризис".

Реклама

В тренде
Олимпиаду-2020 в Токио отменят? Проверка слухов

"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед"

"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" / Фото: Reuters

Реклама

Добавим, что в матче с "Ливерпулем" нападающий "МЮ" Маркус Рашфорд пять раз угодил в офсайд – это рекорд нынешнего чемпионата Англии.

Напомним, ранее Рашфорд был объявлен новым самым дорогим футболистом мира. Мбаппе опустился на пятое место.

"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" – 0:0
"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд, Хендерсон, Фабиньо, Робертсон – Тиаго, Вейналдум (Милнер, 89), Шакири (Джонс, 76) – Салах, Фирмино (Ориги, 84), Мане
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу – Фред, Мактоминей – Рашфорд, Фернандеш (Гринвуд, 90), Погба – Мартиаль (Кавани, 61)
Предупреждения: Шакири, Фабиньо – Рашфорд

Смотрите, как "Ливерпуль" обыгрывал в ЛЧ "Аякс"

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Англии Ливерпуль Манчестер Юнайтед

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Душитель" из Дагестана пообещал разобраться с Роналду (видео)MMA
Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборной
Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборнойФутбол
Милевский порвал со своей девушкой
Милевский порвал со своей девушкойФутбол
Милейшее фото дня. Жена Ярмоленко с сыном
Милейшее фото дня. Жена Ярмоленко с сыномФутбол
Ротань засыпал жену долларами в день рождения, а она похвасталась ножками
Ротань засыпал жену долларами в день рождения, а она похвасталась ножкамиФутбол
"Феррари" в хлам! Сотрудник автомойки разбил суперкар итальянского вратаряФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять