"Ливерпуль" не смог обыграть "МЮ". Кризис Клоппа продолжается

Центральный поединок тура в АПЛ завершился вничью 0:0. Манкунианцы и дальше на первом месте

В чемпионате Англии по футболу состоялся центральный матч 19-го тура. "Ливерпуль" дома сыграл вничью 0:0 с "МЮ", не сумев догнать "красных дьяволов" в турнирной таблице АПЛ.

Реклама

"Манчестер Юнайтед" продолжает лидировать, набрав 37 очков. "Ливерпуль" с 34 пунктами – третий. Между ними с 35 баллами расположился "Лестер".

Отметим, что "Ливерпуль" нанес в два раза больше ударов по воротам, чем "МЮ" (10:5), но отражения в счете это не нашло. Команда Юргена Клоппа, признаного лучшим тренером 2020 года в мире, уже в четвертом кряду матче не может выиграть и в третьем кряду – забить. Это называется – "кризис".

Реклама

"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" / Фото: Reuters

Реклама

Добавим, что в матче с "Ливерпулем" нападающий "МЮ" Маркус Рашфорд пять раз угодил в офсайд – это рекорд нынешнего чемпионата Англии.

Напомним, ранее Рашфорд был объявлен новым самым дорогим футболистом мира. Мбаппе опустился на пятое место.

"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" – 0:0

"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд, Хендерсон, Фабиньо, Робертсон – Тиаго, Вейналдум (Милнер, 89), Шакири (Джонс, 76) – Салах, Фирмино (Ориги, 84), Мане

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу – Фред, Мактоминей – Рашфорд, Фернандеш (Гринвуд, 90), Погба – Мартиаль (Кавани, 61)

Предупреждения: Шакири, Фабиньо – Рашфорд

Смотрите, как "Ливерпуль" обыгрывал в ЛЧ "Аякс"

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама