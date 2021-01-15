Не обниматься и праздновать в одиночестве: новые правила английского футбола

В связи со вспышками коронавируса футболистов также призвали не давать друг другу "пять"

Великобритания продолжает страдать от COVID-19, который косит и футболистов чемпионата Англии. Из-за вспышки коронавируса перенесли матчи "Фулхэма" против "Бернли" и "Тоттенхэма", а также "Эвертон" – "МанСити". Поэтому Исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс призвал игроков не стоит обниматься, не пожимать руки и не давать "пять".

Реклама

Читайте также: Девочек не пускал, но они кричали: футболист "МанСити" устроил скандальную вечеринку

"Игроки это понимают. Они знают, что мы снова просим их скорректировать свое поведение на поле, во время празднования голов, а также в начале и в конце матчей. Мы просим их адаптироваться к ситуации и понять, почему необходимо соблюдать правила и подавать хороший пример зрителям", — цитирует Мастерса BBC Sport.

Игроки "Тоттенхэма" празднуют гол Гарри Кейна / Фото: Reuters

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью поддержал идею празднования голов на безопасном расстоянии:

"Наверное, лучший способ круто отпраздновать гол — позволить автору мяча сделать это в одиночестве. Знаю, что это сложно. Наши футболисты всегда вместе празднуют. Мы уже провели две встречи с игроками. Может быть, что в очень критические моменты они все равно потеряют голову, мы же не можем контролировать празднования на 100%".

Реклама

Ранее футбольная ассоциация Англии совместно с профессиональными лигами страны выступила с заявлением, что при полном соблюдении протоколов COVID-19 футбольный сезон-2020/2021 будет продолжаться до своего завершения, намеченного на май.

Мы также сообщали, что искусственный интеллект будет отбирать талантливых футболистов в Англии.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама