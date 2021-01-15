Українська
$ 28,06
33,99
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Не обниматься и праздновать в одиночестве: новые правила английского футбола

15 января, 21:41

Елена Павлова Елена Павлова

В связи со вспышками коронавируса футболистов также призвали не давать друг другу "пять"

Великобритания продолжает страдать от COVID-19, который косит и футболистов чемпионата Англии. Из-за вспышки коронавируса перенесли матчи "Фулхэма" против "Бернли" и "Тоттенхэма", а также "Эвертон" – "МанСити". Поэтому Исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс призвал игроков не стоит обниматься, не пожимать руки и не давать "пять".

Реклама

Читайте также: Девочек не пускал, но они кричали: футболист "МанСити" устроил скандальную вечеринку

"Игроки это понимают. Они знают, что мы снова просим их скорректировать свое поведение на поле, во время празднования голов, а также в начале и в конце матчей. Мы просим их адаптироваться к ситуации и понять, почему необходимо соблюдать правила и подавать хороший пример зрителям", — цитирует Мастерса BBC Sport.

Игроки "Тоттенхэма" празднуют гол Гарри Кейна

Игроки "Тоттенхэма" празднуют гол Гарри Кейна / Фото: Reuters

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью поддержал идею празднования голов на безопасном расстоянии:

"Наверное, лучший способ круто отпраздновать гол — позволить автору мяча сделать это в одиночестве. Знаю, что это сложно. Наши футболисты всегда вместе празднуют. Мы уже провели две встречи с игроками. Может быть, что в очень критические моменты они все равно потеряют голову, мы же не можем контролировать празднования на 100%".

Реклама

Ранее футбольная ассоциация Англии совместно с профессиональными лигами страны выступила с заявлением, что при полном соблюдении протоколов COVID-19 футбольный сезон-2020/2021 будет продолжаться до своего завершения, намеченного на май.

Мы также сообщали, что искусственный интеллект будет отбирать талантливых футболистов в Англии.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Англии Жозе Моуринью коронавирус объятия рукопожатие
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Душитель" из Дагестана пообещал разобраться с Роналду (видео)MMA
Ротань засыпал жену долларами в день рождения, а она похвасталась ножками
Ротань засыпал жену долларами в день рождения, а она похвасталась ножкамиФутбол
Пришел домой, а там жену жестко гасят на кровати: Милевский шокировал рассказом об измене
Пришел домой, а там жену жестко гасят на кровати: Милевский шокировал рассказом об изменеФутбол
Милевский порвал со своей девушкой
Милевский порвал со своей девушкойФутбол
Любимый анекдот Лобановского: как шутил легендарный тренер
Любимый анекдот Лобановского: как шутил легендарный тренерФутбол
"Феррари" в хлам! Сотрудник автомойки разбил суперкар итальянского вратаряФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять