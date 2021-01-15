Українська
$ 28,06
33,99
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Уэйн Руни получил первую полноценную тренерскую должность

15 января, 17:25

Александр Трикиша Александр Трикиша

Легенда сборной Англии попытается спасти "баранов" от вылета

Аутсайдер Чемпионшипа (вторая лига Англии) "Дерби Каунти" назначил Уэйна Руни полноценным главным тренером команды. Напомним, Руни возглавил команду в ноябре с приставкой исполняющий обязанности. Под его руководством "бараны" провели девять матчей, выиграв три и четырежды сыграли вничью, сообщает BBC.

Реклама

Читайте также: 11-летний сын Уэйна Руни подписал контракт с "Дьяволами"

Соглашение "Дерби Каунти" с Руни будет действовать до лета 2023 года. Отметим, что знаменитый нападающий с ноября не появлялся на поле, а после утверждения в качестве главного наставника официально объявил о завершении карьеры.

Отметим, что после 23 туров "Дерби Каунти" занимает третье место с конца турнирной таблицы, но имеет матч в запасе.

В тренде
Олимпиаду-2020 в Токио отменят? Проверка слухов

Ранее мы рассказывали, что Руни обзавелся личным трактором. Уэйн почти два года боролся с властями, чтобы получить разрешение. Соседи звезды были против. Но в итоге добро от чиновников было получено.

Реклама

Смотрите, как Руни забивал за "Эвертон":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Англии Уэйн Руни Дерби Каунти

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Душитель" из Дагестана пообещал разобраться с Роналду (видео)MMA
Ротань засыпал жену долларами в день рождения, а она похвасталась ножками
Ротань засыпал жену долларами в день рождения, а она похвасталась ножкамиФутбол
Пришел домой, а там жену жестко гасят на кровати: Милевский шокировал рассказом об измене
Пришел домой, а там жену жестко гасят на кровати: Милевский шокировал рассказом об изменеФутбол
Милевский порвал со своей девушкой
Милевский порвал со своей девушкойФутбол
Любимый анекдот Лобановского: как шутил легендарный тренер
Любимый анекдот Лобановского: как шутил легендарный тренерФутбол
"Феррари" в хлам! Сотрудник автомойки разбил суперкар итальянского вратаряФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять