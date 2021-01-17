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"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед": онлайн суперматча чемпионата Англии

Воскресенье, 17 января

Ливерпуль

18:30

Манчестер Юнайтед

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В воскресенье проходят еще три матча 19-го тура английской Премьер-лиги. Накануне Ярмоленко поучаствовал в победе "Вест Хэма" над "Бернли", а "Лестер" обыграл "Саутгемптон" и обошел "Ливерпуль". В одном из центральных матчей всего чемпионата сегодня в 18:30 встречаются "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне обе команды борются за победу в АПЛ, поэтому их и так принципиальная встреча приобретает особенное значение. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию поединка на "Энфилде" с оперативными комментариями и яркими мультимедиа.

"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед"

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Турнирные расклады. Подопечные норвежца Уле-Гуннара Сульшера вырвались в лидеры, выиграв четыре матча из пяти последних и раз сыграв вничью. А вот прошлогодний чемпион захромал, в частности, уступив в начале года "Саутгемптону". Плотность команд в группе лидеров АПЛ – очень высока, так что каждое очко влияет на изменение места в таблице.

Статистика противостояния. Английские гранды встречались между собой 203 раза. Историческое преимущество – на стороне "Красных дьяволов": 80 побед при 66 поражениях и 57 ничьих. Причем из 10 последних дуэлей "МЮ" выиграл три, "Ливер" – две, а пять раз команды расходились миром.

Прогнозы. Букмекерские конторы преимущество отдают парням Юргена Клоппа, коэффициент на победу которых колеблется около 2.00. На гостей и на ничью можно поставить с практически одинаковыми шансами на успех – 3.80 и 3.70. Голепада в Ливерпуле не ожидают, но 2-3 мяча команды должны забить. Самые популярные счета – 1:1 (коэф. – 7.60) и 2:1 (8.60).

Где смотреть. На украинском телевидении английский футбол традиционно показывает канал Setanta Sports. Прямая трансляция начнется в 18:25. Также игру можно смотреть на интернет-сервисе OLL.TV.

Читайте также: новые правила английского футбола – не обниматься и праздновать в одиночестве.

Смотрите, как "Ливерпуль" проиграл "Аталанте" в Лиге чемпионов:

На днях Уэйн Руни получил первую полноценную тренерскую должность.

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