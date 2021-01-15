Уейн Руні отримав першу повноцінну тренерську посаду

Аутсайдер Чемпіоншипа (друга ліга Англії) "Дербі Каунті" призначив Уейна Руні повноцінним головним тренером команди. Нагадаємо, Руні очолив команду в листопаді з приставкою виконуючий обов'язки. Під його керівництвом "барани" провели дев'ять матчів, вигравши три і чотири рази зіграли внічию, повідомляє BBC.

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Угода "Дербі Каунті" з Руні буде діяти до літа 2023 року. Відзначимо, що знаменитий нападаючий з листопада не з'являвся на полі, а після затвердження в якості головного наставника офіційно оголосив про завершення кар'єри.

Відзначимо, що після 23 турів "Дербі Каунті" займає третє місце з кінця турнірної таблиці, але має матч в запасі.

Раніше ми розповідали, що Руні обзавівся особистим трактором. Уейн майже два роки боровся з владою, щоб отримати дозвіл. Сусіди зірки були проти. Але в підсумку добро від чиновників було отримано.

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