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Уейн Руні отримав першу повноцінну тренерську посаду

15 січня, 17:25

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Легенда збірної Англії спробує врятувати "баранів" від вильоту

Аутсайдер Чемпіоншипа (друга ліга Англії) "Дербі Каунті" призначив Уейна Руні повноцінним головним тренером команди. Нагадаємо, Руні очолив команду в листопаді з приставкою виконуючий обов'язки. Під його керівництвом "барани" провели дев'ять матчів, вигравши три і чотири рази зіграли внічию, повідомляє BBC.

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Угода "Дербі Каунті" з Руні буде діяти до літа 2023 року. Відзначимо, що знаменитий нападаючий з листопада не з'являвся на полі, а після затвердження в якості головного наставника офіційно оголосив про завершення кар'єри.

Відзначимо, що після 23 турів "Дербі Каунті" займає третє місце з кінця турнірної таблиці, але має матч в запасі.

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Раніше ми розповідали, що Руні обзавівся особистим трактором. Уейн майже два роки боровся з владою, щоб отримати дозвіл. Сусіди зірки були проти. Але в підсумку добро від чиновників було отримано.

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Дивіться, як Руні забивав за "Евертон":

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чемпіонат Англії Вейн Руні Дербі Каунті

Джерело: Сегодня|Спорт

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