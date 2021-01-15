Не обійматися і святкувати на самоті: нові правила англійського футболу

У зв'язку зі спалахами коронавірусу футболістів також закликали не давати один одному "п'ять"

Велика Британія продовжує страждати від COVID-19, який косить і футболістів чемпіонату Англії. Через спалах коронавірусу перенесли матчі "Фулхема" проти "Бернлі" і "Тоттенгема", а також "Евертон" – "МанСіті". Тому Виконавчий директор АПЛ Річард Мастерс закликав гравців не варто обійматися, не потискати руки і не давати "п'ять".

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"Гравці це розуміють. Вони знають, що ми знову просимо їх скорегувати свою поведінку на полі, під час святкування голів, а також на початку і в кінці матчів. Ми просимо їх адаптуватися до ситуації і зрозуміти, чому необхідно дотримуватися правил і подавати хороший приклад глядачам", – цитує Мастерса BBC Sport.

Гравці "Тоттенхема" святкують гол Гаррі Кейна / Фото: Reuters

Головний тренер "Тоттенхема" Жозе Моурінью підтримав ідею святкування голів на безпечній відстані:

"Напевно, кращий спосіб круто відсвяткувати гол – дозволити автору м'яча зробити це на самоті. Знаю, що це складно. Наші футболісти завжди разом святкують. Ми вже провели дві зустрічі з гравцями. Може бути, що в дуже критичні моменти вони все одно втратять голову, ми ж не можемо контролювати святкування на 100%".

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Раніше футбольна асоціація Англії спільно з професійними лігами країни виступила з заявою, що при повному дотриманні протоколів COVID-19 футбольний сезон-2020/2021 триватиме до свого завершення, наміченого на травень.

Ми також повідомляли, що штучний інтелект буде відбирати талановитих футболістів в Англії.

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