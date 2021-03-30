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Лідер італійського футболу прибрав золото з емблеми: нове лого

30 березня, 13:22

Олег Люлька Олег Люлька

У символіці Інтера залишилися чорний, синій і білий кольори

Міланський Інтер у себе в Twitter офіційно представив новий логотип клубу.

"Моє ім'я – моя історія! Інтернаціонале з Мілана", – підписала нововведення клубна пресслужба

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У новому логотипі клубу відсутній золотий колір, який раніше використовувався скраю. У нових клубних кольорах залишилися тільки чорний, синій і білий.

Без золотого кольору в емблемі Інтер, проте, впевнено прямує до "золота" чемпіонату Італії. Після 27 зіграних матчів нерадзуррі лідирують в серії А з 65 очками, випереджаючи на шість пунктів Мілан, який провів на один поєдинок більше. До фінішу турніру залишається 10 турів.

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Відзначимо, що футбольний клуб Інтернаціонале був створений в 1908 році, відокремившись від ФК Мілан. Групу "відщепенців" очолив міланський художник Джорджо Муджані, який також намалював першу емблему нової команди. Герб був зібраний з великих літер повної назви Internazionale Milano Football Club, накладених на круглий чорно-синій щит.

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Майже в тому ж вигляді емблема Інтера дожила до 2021 року.

Колишня емблема Інтера

Яка емблема Інтера вам більше подобається: нова чи стара?

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Дивіться, як Інтер обіграв у Серії А Торіно

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