Гени взяли своє! Син легенди футболу забив перший гол в Італії

Ісаак Дрогба починав в академії "Челсі", а тепер перебрався до Серії D

Син колишньої зірки футболу Дідьє Дрогба нападник Ісаак Дрогба забив свій перший гол в Італії. Молодий форвард виступає за "Фольоре Каратезе" в четвертому за силою дивізіоні країни. Раніше Дрогба розлучився з дружиною після витоку інтимного відео.

Реклама

Як повідомляє Sportitalia, в матчі Серії D з "Кароннезе" (1:0) Ісаак забив гол після розіграшу штрафного. Це був третій матч французького футболіста в складі "Фольоре Каратезе".

20-річний Ісаак має французьке громадянство, оскільки він народився в Парижі. Тоді як його батько виступав за збірну Кот-д'Івуару. Син Дрогба починав свій футбольний шлях у академії "Челсі", за яке грав сам Дідьє. Пізніше він виступав у юнацькій і другий командах "Генгама". А тепер він форвард "Фольоре Каратезе", який займає 8-е місце в Серії D.

Ісаак Дрогба/Фото folgorecaratese.it

Реклама

Батько Ісаака, Дідьє Дрогба, провів свої кращі роки в лондонському "Челсі", за який зіграв 381 матч, забив 164 голи і віддав 86 результативних передач. Завершив свою кар'єру івуарійський форвард в клубі другої американської ліги "Фінікс Райзінг". А в минулому році Дрогба отримав нагороду від президента УЄФА.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама