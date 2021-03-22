"Росіянам треба зосередитися на горілці": в Італії зацінили форварда, якого списали в Росії

Вболівальники італійського клубу "Беневенто" висміяли російську Прем'єр-лігу (РПЛ), коментуючи результативність орендованого у московського ЦСКА нападника Адольфо Гайча. Вчора Гайч забив "Ювентусу" і приніс своїй команді перемогу в Серії А.

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Італійські фанати звернули увагу на те, що за п'ять матчів в чемпіонаті Італії форвард забив більше м'ячів (2), ніж за п'ять місяців в РПЛ (0). Користувачі вважають, що в Росії не розбираються у футболі.

"Поїхати в Росію – значить, угробити кар'єру", "Фанати ЦСКА говорили, що Гайч хоче вбити росіян. Вам треба зосередитися на горілці, а про футбол більше не говорити", "Неймовірно, що цього приголомшливого форварда з великим майбутнім відправили в Росію. Його чекають сильні команди в Європі", – пишуть вболівальники у соцмережах.

Гайч перейшов у ЦСКА з "Сан-Лоренсо" влітку 2020 року. Сума трансферу форварда склала 8,5 мільйона євро. Він взяв участь у 13 матчах РПЛ і віддав одну результативну передачу. У січні "Беневенто" орендувало футболіста на шість місяців з опцією викупу, якщо той зіграє 50 відсотків матчів.

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Дивіться, як Гайч забивав "Ювентусу":

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