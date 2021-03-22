Русский
$ 27,72
32,95
  1. Спорт
  2. Новини футболу

"Росіянам треба зосередитися на горілці": в Італії зацінили форварда, якого списали в Росії

22 березня, 13:24

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Адольфо Гайч приніс перемогу "Беневенто" над "Ювентусом"

Вболівальники італійського клубу "Беневенто" висміяли російську Прем'єр-лігу (РПЛ), коментуючи результативність орендованого у московського ЦСКА нападника Адольфо Гайча. Вчора Гайч забив "Ювентусу" і приніс своїй команді перемогу в Серії А.

Реклама

Італійські фанати звернули увагу на те, що за п'ять матчів в чемпіонаті Італії форвард забив більше м'ячів (2), ніж за п'ять місяців в РПЛ (0). Користувачі вважають, що в Росії не розбираються у футболі.

"Поїхати в Росію – значить, угробити кар'єру", "Фанати ЦСКА говорили, що Гайч хоче вбити росіян. Вам треба зосередитися на горілці, а про футбол більше не говорити", "Неймовірно, що цього приголомшливого форварда з великим майбутнім відправили в Росію. Його чекають сильні команди в Європі", – пишуть вболівальники у соцмережах.

Гайч перейшов у ЦСКА з "Сан-Лоренсо" влітку 2020 року. Сума трансферу форварда склала 8,5 мільйона євро. Він взяв участь у 13 матчах РПЛ і віддав одну результативну передачу. У січні "Беневенто" орендувало футболіста на шість місяців з опцією викупу, якщо той зіграє 50 відсотків матчів.

В тренді
Суд виніс рішення щодо матчу Україна – Швейцарія! Команда Шевченка стала жертвою ковіду
Реклама

Читайте також: Гравець "Евертона" заборонив синові носити футболку Роналду

Дивіться, як Гайч забивав "Ювентусу":

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

футболіст чемпіонат Італії ЦСКА Москва Беневенто

Джерело: lenta.ru

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Топ-десятка! Всі красуні на дні народження Степаненко – на одному фото
Топ-десятка! Всі красуні на дні народження Степаненко – на одному фотоФутбол
Пішов від дружини, хворої на рак: топворотар Іспанії розлучається з найсексуальнішим репортером
Пішов від дружини, хворої на рак: топворотар Іспанії розлучається з найсексуальнішим репортеромФутбол
Звільнений з
Звільнений з "Колоса" Селезньов знайшов себе в ще одному виді спортуФутбол
Гола модель, яка
Гола модель, яка "бажала віддатися Роналду", опублікувала фото на грані фолуФутбол
Суд виніс рішення щодо матчу Україна – Швейцарія! Команда Шевченка стала жертвою ковіду
Суд виніс рішення щодо матчу Україна – Швейцарія! Команда Шевченка стала жертвою ковідуФутбол
Футболісти
Футболісти "Ювентуса" знялися в ролику ParimatchФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти