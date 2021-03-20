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Гравець "Евертона" заборонив синові носити футболку Роналду

20 березня, 15:51

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Аллан виступав за принципового суперника "Юве"

Бразильський півзахисник "Евертона" Аллан заборонив своєму дев'ятирічному синові надягати футболку "Ювентуса" з номером Кріштіану Роналду. А все через те, що сам Аллан виступав за "Наполі".

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"Мій син Мігель любить футбол і завжди дивиться матчі. Він часто одягає футболку "Евертона" і футболки інших команд, за які я грав. Він мій найбільший мотиватор. Син великий шанувальник Кріштіану Роналду, тому у нього завжди була футболка Роналду, однак йому не дозволяється носити футболку "Ювентуса" з Роналду, тому що туринці є принциповими суперниками "Наполі". Але вдома є багато футболок "Реала" під номером 7. Це нормально. Діти завжди мріють забивати голи і обожнюють бомбардирів, мій син не виняток", – цитує Аллана Liverpool Echo.

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30-річний Аллан перейшов з "Наполі" в "Евертон" у вересні 2020 року, підписавши контракт на три роки.

Днями Роналду оголосив, що перевершив Пеле і став кращим бомбардиром в історії футболу. Заява прозвучала після того, як 14 березня форвард "Ювентуса" забив три м'ячі "Кальярі" і довів число своїх голів до 770 в кар'єрі.

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футболіст Кріштіану Роналду Евертон

Джерело: Матч ТВ

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