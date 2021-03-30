Лидер итальянского футбола убрал золото с эмблемы: новое лого

В символике Интера остались черный, синий и белый цвета

Миланский Интер у себя в Twitter официально представил новый логотип клуба.

"Мое имя – моя история! Интернационале из Милана", – подписала нововведение клубная пресс-служба

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В новом логотипе клуба отсутствует золотой цвет, который ранее использовался по краям. В новых клубных цветах остались только черный, синий и белый.

Без золотого цвета в эмблеме Интер, тем не менее, уверенно идет к "золоту" чемпионата Италии. После 27 сыгранных матчей нерадзурри лидируют в серии А с 65 очками, опережая на шесть пунктов Милан, который провел на один поединок больше. До финиша турнира остается 10 туров.

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Отметим, что футбольный клуб Интернационале был создан в 1908 году, отделившись от ФК Милан. Группу "отщепенцев" возглавил миланский художник Джорджо Муджани, который и нарисовал первую эмблему новой команды. Герб был собран из заглавных букв полного названия Internazionale Milano Football Club, наложенных на круглый черно-синий щит.

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Практически в том же виде эмблема Интера дожила до 2021 года.

Прежняя эмблема Интера

Какая эмблема Интера вам нравится больше: новая или старая?

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