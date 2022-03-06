Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 ☢ Атака на ЗАЕС 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Купа смертей: матч у Мексиці завершився страшною трагедією

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Team Lead Спорт Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 березня, 22:28
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Уболівальники влаштували масове побоїще під час поєдинку між командами Керетаро та Атлас
Смертельна бійка на трибунах
Смертельна бійка на трибунах / Фото: REUTERS

Поєдинок 9-го туру чемпіонату Мексики між Керетаро та Атласом завершився страшною трагедією.

Читайте також: Орки скоро почнуть перегризати одне одному горло! Вогняні слова Романа Зозулі

Реклама

У другому таймі на трибунах розпочалася масова бійка. Уболівальникам навіть довелося вибігати на поле, щоб урятувати своє життя.

Зупинити побоїще було не просто. Після чого місцева поліція повідомила, що внаслідок бійки загинуло щонайменше 17 людей.

Реклама

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Спорт Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Техно
Більше новин
Спортивні історії
Хочу ще
Лайфхаки на всі випадки життя
Більше новин
Зірки
Більше новин
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Авто
Більше новин
Останні новини
Більше новин
Наші герої Паралімпіади
Золоті медалісти Пекіну
1
Оксана Шишкова. Біатлон, спринт Оксана Шишкова. Біатлон, спринт
2
Григорій Вовчинський. Біатлон, спринт Григорій Вовчинський. Біатлон, спринт
3
Віталій Лук'яненко. Біатлон, спринт Віталій Лук'яненко. Біатлон, спринт
Всі медалісти дня
Вони нас підтримали
легенди спорту

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов.

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Сергій Стаховский
Знаменитий тенісист повернувся до України та вступив до тероборони Києва. "Путін, ми танцюватимемо на твоїй могилі!" - Стаховський.
Читати статтю
Біатлон. Кубок світу. Чоловіки
1
Кантен Фійон-Майє Кантен Фійон-Майє
756
2
Емільєн Жаклен Емільєн Жаклен
582
3
Себастьян Самуельссон Себастьян Самуельссон
541
4
Ветле Шостад Крістіансен Ветле Шостад Крістіансен
491
5
Стурла Легрейд Стурла Легрейд
489
Наші янголи-охоронці

Прийняв вогонь на себе. Підполковник Вагоровський Едуард Миколайович. Загинув, виводячи нашу авіацію з-під ракетного удару. Дав можливість іншим льотчикам піднятися у повітря. Герой України (посмертно).

Герої не вмирають!
Біатлон. Кубок світу. Жінки
1
Марте Ольсбу-Рейселанн Марте Ольсбу-Рейселанн
728
2
Ельвіра Карін Еберг Ельвіра Карін Еберг
631
3
Дінара Алімбекова Дінара Алімбекова
589
4
Ганна Еберґ Ганна Еберґ
548
5
Ліза-Тереза Хаузер Ліза-Тереза Хаузер
520
Історії звитяг
Капітан запасу Сергій Чижиков, мобілізований з Укрпошти, збив російський літак, який бомбив Чернігів. Новітній Су-35 (вартість - $50 млн) було знищено поштарем-ракетником за допомогою ПЗРК «Ігла-1». Точна доставка “бандеролі” - пишаємось!
Слава Україні!
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2154К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1725К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1639К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1106К
5
Володимир Кличко Володимир Кличко
871К
6
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
859К
7
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
8
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
9
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Що атлети пишуть про війну
Премьер Лига Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Дівчата покеру
PokerMatch

Лео
Маргетс

Іспанія
Фото красуні

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти