Купа смертей: матч у Мексиці завершився страшною трагедією

Поєдинок 9-го туру чемпіонату Мексики між Керетаро та Атласом завершився страшною трагедією.

Читайте також: Орки скоро почнуть перегризати одне одному горло! Вогняні слова Романа Зозулі

У другому таймі на трибунах розпочалася масова бійка. Уболівальникам навіть довелося вибігати на поле, щоб урятувати своє життя.

During a football championship match between #Querétaro and #Atlas teams at #Corregidora Stadium in #Mexico вони були severe clashes між spectators, з several people presumed dead and scores injured. Матч був названий в 63rd minute, але ходьба persisted. pic.twitter.com/TGBcguWPz7