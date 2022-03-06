Купа смертей: матч у Мексиці завершився страшною трагедією

Поєдинок 9-го туру чемпіонату Мексики між Керетаро та Атласом завершився страшною трагедією.
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У другому таймі на трибунах розпочалася масова бійка. Уболівальникам навіть довелося вибігати на поле, щоб урятувати своє життя.
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During a football championship match between #Querétaro and #Atlas teams at #Corregidora Stadium in #Mexico вони були severe clashes між spectators, з several people presumed dead and scores injured. Матч був названий в 63rd minute, але ходьба persisted. pic.twitter.com/TGBcguWPz7- (@newsflash_TF) March 6, 2022
Зупинити побоїще було не просто. Після чого місцева поліція повідомила, що внаслідок бійки загинуло щонайменше 17 людей.
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