Куча смертей: матч в Мексике завершился страшной трагедией

Поединок 9-го тура чемпионата Мексики между Керетаро и Атласом завершился жуткой трагедией.

Читайте также: Орки скоро начнут перегрызать друг другу горло! Огненные слова Романа Зозули

Во втором тайме на трибунах началась массовая драка. Болельщикам даже пришлось выбегать на поле, чтобы спасти свою жизнь.

During a football championship match between #Querétaro and #Atlas teams at #Corregidora Stadium in #Mexico there were severe clashes between spectators, with several people presumed dead and scores injured. The match was called off in the 63rd minute, but the rioting persisted. pic.twitter.com/TGBcguWPz7