Орки скоро почнуть перегризати один одному горло! Вогняні слова Романа Зозулі

Український футболіст, який виступає в Іспанії, організував дві машини допомоги для українського народу

Роман Зозуля передав допомогу Україні та пройшовся агресором / Фото: Колаж: Сьогодні

Нападник іспанської Фуенлабради Роман Зозуля у Facebook повідомив, що передав допомогу Україні. І сказав важливі слова. Наводимо їх повністю:

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Швидка допомога з Іспанії вже мчить до наших захисників. Ми нарешті подолали всі бюрократичні труднощі і відправили 2 карети з подарунками на Київщину і Харківщину. Працюємо 24/7 над наступними поставками.

Завжди пишався, що я українець, але сьогодні розпирає гордість за кожного мого співвітчизника – жінок, які скляними банками збивають ворожі дрони, чоловіків, які голими руками зупиняють танки, безжальних конотопських відьом, волонтерів, спортсменів, які з усіх куточків світу максимально мобілізовані і підтримують свою країну, і, звісно, Героїв, які щодня ризикують своїм життям в найзапекліших боях.

Серце розривається за знищені рашистським загарбниками міста, скалічені долі і смерті українців, яких надто багато…Але знаю, що весь наш біль і сльози повернуться грьобаним оркам в 100 кратному розмірі. Зворотній відлік їхнього кінця почався 11 днів тому. І стрімко наближається до фіналу. Впевнений, що нація зомбованих патологічних боягузів зовсім скоро почне перегризати одне одному горло, а на кордонах про них подбають вже наші воїни.

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Мочіть, братики, цих рашистських виблядків, а ми будемо всім світом вам допомагати і прикривати ваші спини.

Перемога вже близько!