Орки скоро начнут перегрызать друг другу горло! Огненные слова Романа Зозули

Украинский футболист, выступающий в Испании, организовал две машины помощи для украинского народа

Роман Зозуля передал помощь Украине и прошелся по агрессору / Фото: Коллаж: Сегодня

Нападающий испанской Фуэнлабрады Роман Зозуля в Facebook сообщил, передал помощь Украине. И сказал важные слова. Приводим их полностью:

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Скорая помощь из Испании уже несется к нашим защитникам. Мы наконец-то преодолели все бюрократические трудности и отправили две кареты с подарками на Киевщину и Харьковщину. Работаем 24/7 над последующими поставками.

Всегда гордился, что я украинец, но сегодня распирает гордость за каждого моего соотечественника – женщин, стеклянными банками сбивающих вражеские дроны, мужчин, голыми руками останавливающих танки, безжалостных конотопских ведьм, волонтеров, спортсменов, которые со всех уголков мира максимально мобилизованы и под свою страну, и, конечно, Героев, которые каждый день рискуют своей жизнью в самых ожесточенных боях.

Сердце разрывается за уничтоженные рашистскими захватчиками города, изуродованные судьбы и смерти украинцев, которых слишком много… Но знаю, что вся наша боль и слезы вернутся гребаным оркам в 100 кратном размере. Обратный отсчет их конца начался 11 дней назад. И стремительно близится к финалу. Уверен, что нация зомбированных патологических трусов совсем скоро перегрызает друг другу горло, а на границах о них позаботятся уже наши воины.

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Мочите, братья, этих рашистских уродов, а мы будем всем миром вам помогать и прикрывать ваши спины.

Победа уже близко!