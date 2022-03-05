Стоп війні! Баварія провела акцію на підтримку України

Перед матчем 25-го туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія підтримала народ України та закликала закінчити кровопролитну війну

Мюнхенська Баварія солідарна з Україною / Фото: Офіційний сайт ФК "Баварія"

Вже десятий день продовжується вторгнення Росії в Україну. Армія сусідньої держави руйнує наші міста та вбиває мирне населення за наказом президента РФ Володимира Путіна.

На знак підтримки України мюнхенська Баварія провела акцію перед початком поєдинку з Баєром (1:1). У центральному колі стадіону було розгорнуто банер із написом "СТОП ВІЙНІ!" Обидві команди вийшли на поєдинок у куртках у синьо-жовтих національних кольорах України. Потім команди зібралися в коло та вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

Реклама

Bei all den schrecklichen Bildern, die man Tag für Tag vom Krieg sehen muss, fällt es einem sehr schwer, den Fokus auf Fußball zu lenken. Wir alle haben uns nicht vorstellen können, dass wir so etwas noch einmal in Europa sehen werden. Dieser Krieg muss aufhören! pic.twitter.com/gzOyv6oE8J - Oliver Kahn (@OliverKahn) March 5, 2022

Щити та відеоекрани навколо поля були підсвічені кольорами України. Кутові прапори також були пофарбовані у жовті та сині кольори. Капітан Баварії Томас Мюллер під час матчу носив синьо-жовту пов'язку. Крім того, цього вечора домашній стадіон Баварії був освітлений синьо-жовтим підсвічуванням.

Реклама

"Дуже важко зосередитися на футбольних справах із усіма жахливими картинами війни, які ми щодня спостерігаємо з України. Ми ніколи не думали, що знову побачимо щось подібне у Європі. Ця війна має припинитися. Наші думки з людьми в Україні", – наводить слова генерального директора Баварії Олівера Кана клубний сайт.

Це не перший сигнал підтримки України від Баварії. У попередньому матчі чемпіонату Німеччини капітан команди Роберт Левандовскі вийшов із капітанською пов'язкою, розфарбованою у кольори прапора України.