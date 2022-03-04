Неймар та Мессі можуть тільки снитися: європейська топ-ліга припинила показ на території Росії

Французька ліга вирішила призупинити контракт із російським транслятором та перестала подавати сигнал на "Матч ТВ"

Російські телеглядачі залишаться без чемпіонату Франції

Війна Росії проти України триває вже дев'ятий день. Агресію РФ засудили у всьому світі, а всі цивілізовані країни та організації почали вводити санкції проти країни-окупанта.

Сильно вдарила війна і з російського футболу. ФІФА та УЄФА відсторонили клуби та збірні від своїх турнірів, а фінал Ліги чемпіонів перенесений із Санкт-Петербурга до Парижа.

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Постраждають від агресії та прості російські любителі топ-футболу. Професійна футбольна ліга Франції (LFP) відмовилася показувати матчі свого турніру на території Росії.

Офіційний сайт організації повідомив, що організація припиняє трансляцію Ліги 1 та розриває контракт із місцевим транслятором "Матч ТВ". Рішення набирає чинності з сьогодення.

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При цьому заступник генерального продюсера "Матч ТВ" Василь Конов заявив, що французька сторона розірвала договір в односторонньому порядку та припинила їм давати сигнал. На його думку, цим LFP порушила умови контракту.