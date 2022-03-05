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Вони ігнорують війну! Зінченко наїхав на футболістів збірної Росії

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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5 березня, 13:08
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Хавбек збірної України розповів англійським ЗМІ про ситуацію на його Батьківщині, куди десять днів тому вторглися збройні сили РФ
Олександр Зінченко активно виступає проти війни Росії та України
Олександр Зінченко активно виступає проти війни Росії та України / Фото: Getty Images

Російське вторгнення в Україну продовжується вже десятий день. Армія РФ бомбардує українські міста і не шкодує навіть мирне населення.

Проти агресії фашистів повстав навіть світ спорту. Особливо активно виступає проти окупантів хавбек збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко.

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Раніше футболіст закрив рот тим, хто вважає його російським гравцем. Також днями Олександр дав інтерв'ю ВВС, розповівши про війну в країні.

"Опівночі за британським часом моя дружина розбудила мене і плакала. Я був у шоці. Вона показала мені відео, фотографії, що зараз відбувається в Україні.

Є почуття, коли хтось із твоїх близьких вмирає. Таке відчуття, ніби тобі так погано всередині. Але це ще гірше. Я просто плачу. Вже тиждень, я не вважаю скільки, але навіть можу зупинити машину, байдуже де, можу просто плакати з нічого. Я постійно про це думаю.

Олександр Зінченко мчить до свого чергового чемпіонства
Олександр Зінченко мчить до свого чергового чемпіонства / Фото: Getty Images

Уявіть собі місце, де ви народилися, виросли. А там просто пусто. Скажу чесно, якби не моя дочка, сім'я, я був би там. Я просто такий народився. Я знаю людей зі своєї країни, їхній менталітет. Усі вони думають однаково.

Я так пишаюся тим, що я українець, і завжди пишатимуся до кінця життя. Коли дивишся на людей, як вони борються за своє життя... Я знаю людей, менталітет мого народу. Вони вважають за краще померти, а не здатися. Дуже дякую цим людям за підтримку. Я не уявляв, що так буде. Дуже дякую, я ціную це".

Лідер збірної України Олександр Зінченко
Лідер збірної України Олександр Зінченко / Фото: Reuters

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Також Олександр прокоментував труну мовчання від російських футболістів. Окрім загальних фраз, ті жодного разу не висловилися про війну, яку розв'язала їхня країна в Україні.

"Я розмовляв з багатьма людьми, які на нашому боці. Вони сказали, що те, як це показує російське телебачення, – смішно. Моя місія – показати решті світу, що відбувається зараз.

На півдні України кілька міст, куди приїжджають росіяни, проводять фальшиві акції протесту на кшталт "ми хочемо бути з Росією" тощо. Можу показати мільйон фотографій, відео що вони зараз роблять. Там люди голодують, просто виживають, сплять на землі, у бункерах. Вони не можуть жити нормальним життям.

Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / Фото: Reuters

Мене здивувало, що ніхто із російських футболістів нічого не сказав. Багато хто з них грає у національній збірній, у них багато передплатників. Вони можуть щось зробити, щоби зупинити цю війну, народ їх чує. Я знаю, що вони налякані. Але чого вони бояться? Із ними нічого не зроблять. Принаймні вони можуть заявити про свою позицію, але вони просто ігнорують це".

Зазначимо, що у футболіста Манчестер Сіті у Москві живе мама. Сам Зінченко народився у Радомишлі. Пізніше його батьки розлучилися і згодом мати вийшла заміж за футбольного тренера Віктора Карапету. З ним вона і переїхала до Москви, де живе зараз.

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