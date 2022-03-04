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Чемпіонат України з футболу можуть дограти у європейській країні

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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4 березня, 22:42
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В Україні вже дев'ятий день триває війна проти російської агресії. У країні введено воєнний стан, що унеможливлює проведення багатьох розважальних заходів.

Один із них – футбол. Чемпіонат України призупинений, а більшість гравців залишили країну Підтримку українському футболу висловили багато людей зі світу спорту.

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Зокрема президент федерації футболу Італії Габріеле Гравіна заявив, що готовий допомогти біженцям з нашої країни. Також функціонер запросив українські команди дограти сезон на Апеннінському півострові.

"Ми готові прийняти українських біженців та провести матчі їхнього чемпіонату. Я дуже переживаю українське питання, як і всі, хто поважає життя та людську гідність. Футбол демонструє єдність, якої раніше не було. Цей вид спорту є феноменом сильної соціальної агрегації".

Зазначимо, що нині у чемпіонаті України 2021/2022 зіграно 18 турів із 30-ти. Лідирує донецький Шахтар, який випереджає київське Динамо на два очки.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Шахтар Шахтар Шах
18
15
2
1
49
10
39
47
Забиті 49
Пропущені 10
Різниця 39
Результати останніх матчів: В В В В В
2
Динамо Динамо Дин
18
14
3
1
47
9
38
45
Забиті 47
Пропущені 9
Різниця 38
Результати останніх матчів: Н В В В П
3
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
18
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1
4
35
17
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40
Забиті 35
Пропущені 17
Різниця 18
Результати останніх матчів: В В В В В
4
Зоря Зоря Зор
18
11
3
4
37
19
18
36
Забиті 37
Пропущені 19
Різниця 18
Результати останніх матчів: Н В В П В
5
Ворскла Ворскла Вор
18
9
6
3
30
18
12
33
Забиті 30
Пропущені 18
Різниця 12
Результати останніх матчів: Н Н П В В
6
Олександрія Олександрія Оле
18
7
5
6
19
16
3
26
Забиті 19
Пропущені 16
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В П П В
7
Десна Десна Дес
18
7
4
7
22
27
-5
25
Забиті 22
Пропущені 27
Різниця -5
Результати останніх матчів: П Н В П В
8
Колос Колос Кол
18
7
3
8
14
23
-9
24
Забиті 14
Пропущені 23
Різниця -9
Результати останніх матчів: В В В Н В
9
Верес Верес Вер
18
6
5
7
15
20
-5
23
Забиті 15
Пропущені 20
Різниця -5
Результати останніх матчів: Н П П В П
10
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
18
6
1
11
17
29
-12
19
Забиті 17
Пропущені 29
Різниця -12
Результати останніх матчів: П П П П П
11
Рух Рух Рух
17
4
6
7
16
21
-5
18
Забиті 16
Пропущені 21
Різниця -5
Результати останніх матчів: Н Н В П П
12
Львів Львів Льв
18
4
5
9
14
30
-16
17
Забиті 14
Пропущені 30
Різниця -16
Результати останніх матчів: Н П В В П
13
Чорноморець Чорноморець Чор
18
3
5
10
20
40
-20
14
Забиті 20
Пропущені 40
Різниця -20
Результати останніх матчів: В П П П В
14
Інгулець Інгулець Інг
17
3
4
10
13
28
-15
13
Забиті 13
Пропущені 28
Різниця -15
Результати останніх матчів: В П П Н П
15
Минай Минай Мин
18
1
7
10
12
30
-18
10
Забиті 12
Пропущені 30
Різниця -18
Результати останніх матчів: П П П Н Н
16
Маріуполь Маріуполь Мар
18
2
2
14
21
44
-23
8
Забиті 21
Пропущені 44
Різниця -23
Результати останніх матчів: П Н П П В

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І
Г
О
1
Шахтар
18
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47
2
Динамо
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3
Дніпро-1
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