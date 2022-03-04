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Чемпионат Украины по футболу может быть доигран в европейской стране

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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4 марта, 22:42
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В Украине уже девятый день длится война против российской агрессии. В стране введено военное положение, что делает невозможным проведение многих развлекательных мероприятий.

Одно из них – футбол. Чемпионат Украины приостановлен, а большинство игроков покинули страну. Поддержку украинскому футболу высказали многие личности из мира спорта.

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В частности, президент федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что готов помочь беженцам из нашей страны. Также функционер пригласил украинские команды доиграть сезон на Апеннинском полуострове.

"Мы готовы принять украинских беженцев и провести матчи их чемпионата. Я очень переживаю украинский вопрос, как и все, кто уважает жизнь и человеческое достоинство. Футбол демонстрирует единство, которого раньше не было. Этот вид спорта является феноменом сильной социальной агрегации".

Отметим, что на данный момент в чемпионате Украины 2021/2022 сыграно 18 туров из 30-ти. Лидирует донецкий Шахтер, опережающий киевское Динамо на два очка.

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Позиция
Команда
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1
Шахтер Шахтер Шах
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Динамо Динамо Дин
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Днепр-1 Днепр-1 Дне
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18
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Забитые 22
Пропущенные 27
Разница -5
Результаты последних матчей: П Н В П В
8
Колос Колос Кол
18
7
3
8
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24
Забитые 14
Пропущенные 23
Разница -9
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Верес Верес Вер
18
6
5
7
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23
Забитые 15
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Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
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6
1
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17
29
-12
19
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Разница -12
Результаты последних матчей: П П П П П
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Рух Рух Рух
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7
16
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Забитые 16
Пропущенные 21
Разница -5
Результаты последних матчей: Н Н В П П
12
Львов Львов Льв
18
4
5
9
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-16
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Пропущенные 30
Разница -16
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Черноморец Черноморец Чер
18
3
5
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14
Забитые 20
Пропущенные 40
Разница -20
Результаты последних матчей: В П П П В
14
Ингулец Ингулец Инг
17
3
4
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13
Забитые 13
Пропущенные 28
Разница -15
Результаты последних матчей: В П П Н П
15
Минай Минай Мин
18
1
7
10
12
30
-18
10
Забитые 12
Пропущенные 30
Разница -18
Результаты последних матчей: П П П Н Н
16
Мариуполь Мариуполь Мар
18
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Результаты последних матчей: П Н П П В

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Динамо
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Заря
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Ворскла
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