Принято решение по чемпионату Украины по футболу

Национальное футбольное первенство страны приостановлено

Российские танки поставили украинский футбол на паузу / Фото: Коллаж: Сегодня

В связи с введением в Украине военного положения чемпионат страны по футболу приостановлен.

Об этом сообщает сайт Премьер-лиги.

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В 19-м туре УПЛ с пятницы, 25 февраля, по понедельник, 28 февраля, в Украине должны были состояться такие матчи: Минай – Заря, Динамо – Ингулец, Металлист 1925 – Шахтер, Александрия – Львов, Ворскла – Верес, Днепр-1 – Десна, Черноморец – Мариуполь, Рух – Колос.

Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Шахтер Шах 18 15 2 1 49 10 39 47 Забитые 49 Пропущенные 10 Разница 39 Результаты последних матчей: В В В В В 2 Динамо Дин 18 14 3 1 47 9 38 45 Забитые 47 Пропущенные 9 Разница 38 Результаты последних матчей: Н В В В П 3 Днепр-1 Дне 18 13 1 4 35 17 18 40 Забитые 35 Пропущенные 17 Разница 18 Результаты последних матчей: В В В В В 4 Заря Зар 18 11 3 4 37 19 18 36 Забитые 37 Пропущенные 19 Разница 18 Результаты последних матчей: Н В В П В 5 Ворскла Вор 18 9 6 3 30 18 12 33 Забитые 30 Пропущенные 18 Разница 12 Результаты последних матчей: Н Н П В В 6 Александрия Але 18 7 5 6 19 16 3 26 Забитые 19 Пропущенные 16 Разница 3 Результаты последних матчей: П В П П В 7 Десна Дес 18 7 4 7 22 27 -5 25 Забитые 22 Пропущенные 27 Разница -5 Результаты последних матчей: П Н В П В 8 Колос Кол 18 7 3 8 14 23 -9 24 Забитые 14 Пропущенные 23 Разница -9 Результаты последних матчей: В В В Н В 9 Верес Вер 18 6 5 7 15 20 -5 23 Забитые 15 Пропущенные 20 Разница -5 Результаты последних матчей: Н П П В П 10 Металлист 1925 Мет 18 6 1 11 17 29 -12 19 Забитые 17 Пропущенные 29 Разница -12 Результаты последних матчей: П П П П П 11 Рух Рух 17 4 6 7 16 21 -5 18 Забитые 16 Пропущенные 21 Разница -5 Результаты последних матчей: Н Н В П П 12 Львов Льв 18 4 5 9 14 30 -16 17 Забитые 14 Пропущенные 30 Разница -16 Результаты последних матчей: Н П В В П 13 Черноморец Чер 18 3 5 10 20 40 -20 14 Забитые 20 Пропущенные 40 Разница -20 Результаты последних матчей: В П П П В 14 Ингулец Инг 17 3 4 10 13 28 -15 13 Забитые 13 Пропущенные 28 Разница -15 Результаты последних матчей: В П П Н П 15 Минай Мин 18 1 7 10 12 30 -18 10 Забитые 12 Пропущенные 30 Разница -18 Результаты последних матчей: П П П Н Н 16 Мариуполь Мар 18 2 2 14 21 44 -23 8 Забитые 21 Пропущенные 44 Разница -23 Результаты последних матчей: П Н П П В

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Напомним, рано утром в четверг, 24 февраля, Путин объявил о начале "специальной военной операции на Донбассе". После этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, взрывы гремят по всей стране.

На мирные города падают ракеты, из Крыма и Беларуси пошли танки, продолжаются атаки агрессора на Донбассе.

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Есть погибшие.

Президент Украины Владимир Зеленский приказал наносить максимальные потери противнику.