Стоп войне! Бавария провела акцию в поддержку Украины

Уже десятый день продолжается вторжение России в Украину. Армия соседнего государства рушит наши города и убивает мирное население по приказу президента РФ Владимира Путина.

В знак поддержки Украины мюнхенская Бавария провела акцию перед началом поединка с Баером (1:1). В центральном круге стадиона был развернут баннер с надписью "СТОП ВОЙНЕ!" Обе команды вышли на поединок в куртках в сине-желтых национальных цветах Украины. Затем команды собрались в круг и почтили память погибших минутой молчания.

Bei all den schrecklichen Bildern, die man Tag für Tag vom Krieg sehen muss, fällt es einem sehr schwer, den Fokus auf Fußball zu lenken. Wir alle haben uns nicht vorstellen können, dass wir so etwas noch einmal in Europa sehen werden. Dieser Krieg muss aufhören! pic.twitter.com/gzOyv6oE8J