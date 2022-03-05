Стоп войне! Бавария провела акцию в поддержку Украины

Перед матчем 25-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская Бавария поддержала народ Украины и призвала закончить кровопролитную войну

Мюнхенская Бавария солидарна с Украиной / Фото: Официальный сайт ФК "Бавария"

Уже десятый день продолжается вторжение России в Украину. Армия соседнего государства рушит наши города и убивает мирное население по приказу президента РФ Владимира Путина.

В знак поддержки Украины мюнхенская Бавария провела акцию перед началом поединка с Баером (1:1). В центральном круге стадиона был развернут баннер с надписью "СТОП ВОЙНЕ!" Обе команды вышли на поединок в куртках в сине-желтых национальных цветах Украины. Затем команды собрались в круг и почтили память погибших минутой молчания.

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Bei all den schrecklichen Bildern, die man Tag für Tag vom Krieg sehen muss, fällt es einem sehr schwer, den Fokus auf Fußball zu lenken. Wir alle haben uns nicht vorstellen können, dass wir so etwas noch einmal in Europa sehen werden. Dieser Krieg muss aufhören! pic.twitter.com/gzOyv6oE8J — Oliver Kahn (@OliverKahn) March 5, 2022

Щиты и видеоэкраны вокруг поля были подсвечены цветами Украины. Угловые флаги также были окрашены в желтый и синий цвета. Капитан Баварии Томас Мюллер во время матча носил сине-желтую повязку. Кроме того, в этот вечер домашний стадион Баварии был освещен сине-желтой подсветкой.

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"Очень трудно сосредоточиться на футбольных делах со всеми ужасающими картинами войны, которые мы ежедневно наблюдаем из Украины. Мы никогда не думали, что снова увидим что-то подобное в Европе. Эта война должна прекратиться. Наши мысли с людьми в Украине", – приводит слова генерального директора Баварии Оливера Кана клубный сайт.

Отметим, что это не первый сигнал поддержки Украины от Баварии. В предыдущем матче чемпионата Германии капитан команды Роберт Левандовски вышел с капитанской повязкой, раскрашенной в цвета флага Украины.