Сіті знищив Юнайтед: результати манчестерського дербі

У 28-му турі чемпіонату Англії відбувся матч, який викликає інтерес незалежно від турнірних розкладів. Манчестер Сіті приймав Манчестер Юнайтед.
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Якщо один у полі не воїн, то двоє – знищили МЮ. Дублі Кевіна де Брюйне та Ріяда Мареза принесли "городянам" впевнену перемогу.
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До речі, де Брюйне вийшов на матч із синьо-жовтою пов'язкою – так бельгієць підтримав Україну у війні з Росією.
Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед – 4:1
Голи: де Брюйне, 5, 28, Марез, 68, 90+2 – Санчо, 22
Олександр Зінченко (МанСіті) провів матч на лаві запасних, а Кріштіану Роналду (МЮ) навіть не потрапив у заявку на гру.
Турнірне становище
Перемога дозволила МанСті зберегти за собою перше місце у турнірній таблиці АПЛ.
А от МЮ ризикує пролетіти повз Лігу чемпіонів.
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