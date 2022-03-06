Сити уничтожил Юнайтед: итоги манчестерского дерби

Де Брюйне и Марез уничтожили МЮ и укрепили МанСити на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии

Де Брюйне стал героем матча / Фото: REUTERS

В 28-м туре чемпионата Англии состоялся матч, который вызывает интерес независимо от турнирных раскладов. Манчестер Сити принимал Манчестер Юнайтед.

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Если один в поле не воин, то двое – уничтожили МЮ. Дубли Кевина де Брюйне и Рияда Мареза принесли "горожанам" уверенную победу.

Кстати, де Брюйне вышел на матч с сине-желтой повязкой – так бельгиец поддержал Украину в войне с Россией.

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Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 4:1

Голы: де Брюйне, 5, 28, Марез, 68, 90+2 – Санчо, 22

Александр Зинченко (МанСити) провел матч на скамейке запасных, а Криштиану Роналду (МЮ) даже не попал в заявку на игру.

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Турнирное положение

Победа позволила МанСити сохранить за собой первое место в турнирной таблице АПЛ.

А вот МЮ рискует пролететь мимо Лиги чемпионов.