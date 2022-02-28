Изолировать Россию от мирового спорта! Огненный ультиматум Зинченко

Международное спортивное сообщество должно полностью исключить все контакты с Россией и ее спортсменами, говорится в призыве Александра Зинченко. Только такие крайние меры могут остановить обезумевшего диктатора.
"Мы требуем от международного спортивного сообщества:
- Исключить Россию из всех спортивных международных органов управления.
- Запретить любым российским спортсменам участвовать в любых международных соревнованиях.
- Прекратить продажу прав на трансляции международных спортивных соревнований российским СМИ.
- Запретить российским компаниям быть спонсорами международных соревнований и клубов.
- Поддержите Украину информацией! Присоединяйтесь к обмену достоверной информацией о действиях стран-агрессоров!", – написал Зинченко у себя в Instagram.
Ранее болельщики Манчестер Сити и Эвертона провели акцию в знак солидарности с Украиной. Во время аплодисментов десятков тысяч болельщиков на стадионе в поддержку Украины ни Зинченко, ни Миколенко не сумели сдержать эмоций, заплакав.
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February 26, 2022