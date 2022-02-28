Ізолювати Росію від світового спорту! Вогняний ультиматум Зінченка

Міжнародна спортивна спільнота має повністю виключити всі контакти з Росією та її спортсменами, йдеться у заклику Олександра Зінченка. Тільки такі крайні заходи можуть зупинити божевільного диктатора.
"Ми вимагаємо від міжнародної спортивної спільноти:
- Виключити Росію із усіх спортивних міжнародних органів управління.
- Заборонити будь-яким російським спортсменам брати участь у будь-яких міжнародних змаганнях.
- Припинити продаж прав на трансляцію міжнародних спортивних змагань російським ЗМІ.
- Заборонити російським компаніям бути спонсорами міжнародних змагань та клубів.
- Підтримайте Україну інформацією! Приєднуйтесь до обміну достовірною інформацією про дії країн-агресорів!", – написав Зінченко у себе Instagram.
Раніше вболівальники Манчестер Сіті та Евертона провели акцію на знак солідарності з Україною. Під час оплесків десятків тисяч уболівальників на стадіоні на підтримку України ні Зінченко, ні Миколенко не змогли стримати емоцій, заплакавши.
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February 26, 2022