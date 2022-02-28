Ізолювати Росію від світового спорту! Вогняний ультиматум Зінченка

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко вимагає застосувати до країни-окупанта найжорсткіші санкції

Росія має бути ізольована від світового спорту, вважає Олександр Зінченко / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Міжнародна спортивна спільнота має повністю виключити всі контакти з Росією та її спортсменами, йдеться у заклику Олександра Зінченка. Тільки такі крайні заходи можуть зупинити божевільного диктатора.

"Ми вимагаємо від міжнародної спортивної спільноти: Виключити Росію із усіх спортивних міжнародних органів управління.

Заборонити будь-яким російським спортсменам брати участь у будь-яких міжнародних змаганнях.

Припинити продаж прав на трансляцію міжнародних спортивних змагань російським ЗМІ.

Заборонити російським компаніям бути спонсорами міжнародних змагань та клубів.

Підтримайте Україну інформацією! Приєднуйтесь до обміну достовірною інформацією про дії країн-агресорів!", – написав Зінченко у себе Instagram.

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Раніше вболівальники Манчестер Сіті та Евертона провели акцію на знак солідарності з Україною. Під час оплесків десятків тисяч уболівальників на стадіоні на підтримку України ні Зінченко, ні Миколенко не змогли стримати емоцій, заплакавши.