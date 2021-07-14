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Крутіше, ніж Шик! Ганський футболіст забив бомбезний гол з центру поля (відео)

Олег Люлька Олег Люлька
14 липня, 14:43
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Півзахисник команди Ельміна Шаркс – Джеймс Біссу – з 60 метрів запустив м'яч за комірець воротарю команди Легон Сітіс – цей диво-гол може врятувати "акул" від вильоту
Колаж - "Сьогодні"
Колаж - "Сьогодні" / Фото: YouTube

Під враженням від божевільного голу чеха Патрика Шика у ворота Шотландії з центру поля на Євро-2020 ганський півзахисник клубу Ельміна Шаркс, Джеймс Біссу, створили аналогічний шедевр. Або навіть крутіший.

Під час домашнього матчу чемпіонату Гани проти Легон Сітіс "акулам" з Ельміни потрібно було тільки перемагати, щоб зберегти шанс на продовження прописки у найвищому дивізіоні. І вони вели в рахунку 1:0 завдяки голу Бернарда Боатенга на 79-й хвилині.

Однак у доданий час 30-річний Джеймс Біссу зробив цю перемогу ще переконливішою – 2:0 – попутно змусивши говорити про себе весь світ.

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Ще б пак! Біссу помітив, що голкіпер суперників вийшов далеко зі своїх володінь, і, не добігаючи навіть до центральної лінії поля, пробив щосили – м'яч перелетів воротаря і опустився в сітку. Шедевральний гол з 60 метрів!

Тепер цей гол африканця Біссу, поряд з "парашутом" від Шика на Євро-2020, точно претендуватиме на Премію Пушкаша – нагороду за найкращий гол року в світовому футболі.

Дивіться, як Шик забивав на Євро

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