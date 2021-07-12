11 липня 120+3’
Італія 1
Англія 1
13 липня 18:00
Зоря --
Аланьяспор --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
17 липня 21:00
Ніцца --
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Як же забиває в його-то роки! Італієць – автор найстарішого голу на Євро

Олена Павлова Олена Павлова
12 липня, 00:31
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Захисник збірної Італії і Ювентуса Леонардо Бонуччі побив рекорд фінальних матчем чемпіонатів Європи, коли зрівняв рахунок в поєдинку проти Англії на Уемблі
Леонардо Бонуччі - найстарший автор голу у фіналах Євро
Леонардо Бонуччі - найстарший автор голу у фіналах Євро / Фото: Reuters

Захисник збірної Італії Леонардо Бонуччі на 67-й хвилині зустрічі зрівняв рахунок у фінальному матчі Євро-2020 з Англією на "Уемблі" і став найстаршим автором гола у вирішальних поєдинках чемпіонатів Європи. Раніше ми писали, що напівголий уболівальник зірвав фінал Євро-2020.

Читайте також: Італія – Англія: відео голу та огляд великого фіналу Євро-2020!

У віці 34 років і 71 дня захисник туринського Ювентуса Бонуччі став найстаршим автором гола в фіналах Євро – повідомляє Opta Sports. Попередній рекорд належав німецькому форварду Бернду Хельценбайну, який відзначився у 30 років і 103 дні у фіналі чемпіонату Європи-1976.

Для захисника італійців Леонардо Бонуччі це 18-й матч на чемпіонатах Європи. Він обігнав воротаря Джанлуїджі Буффона і встановив рекорд країни. В історії турніру лише у трьох гравців більше матчів: португальців Кріштіану Роналду (25), Пепе і Моутінью (по 19). 18 матчів також є на рахунку німця Бастіана Швайнштайгера.

Також 17-й матч на чемпіонатах Європи проводить ще один ветеран з Ювентусу, італійський захисник Джорджо К'єлліні.

До речі, ми раніше писали, що безбілетники спровокували тисняву перед стадіоном, намагаючись прорватися на фінал Євро-2020.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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Неділя, 11 липня
1:1 (120+3’)
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