Як же забиває в його-то роки! Італієць – автор найстарішого голу на Євро

Захисник збірної Італії і Ювентуса Леонардо Бонуччі побив рекорд фінальних матчем чемпіонатів Європи, коли зрівняв рахунок в поєдинку проти Англії на Уемблі

Леонардо Бонуччі - найстарший автор голу у фіналах Євро / Фото: Reuters

Захисник збірної Італії Леонардо Бонуччі на 67-й хвилині зустрічі зрівняв рахунок у фінальному матчі Євро-2020 з Англією на "Уемблі" і став найстаршим автором гола у вирішальних поєдинках чемпіонатів Європи. Раніше ми писали, що напівголий уболівальник зірвав фінал Євро-2020.

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У віці 34 років і 71 дня захисник туринського Ювентуса Бонуччі став найстаршим автором гола в фіналах Євро – повідомляє Opta Sports. Попередній рекорд належав німецькому форварду Бернду Хельценбайну, який відзначився у 30 років і 103 дні у фіналі чемпіонату Європи-1976.

Для захисника італійців Леонардо Бонуччі це 18-й матч на чемпіонатах Європи. Він обігнав воротаря Джанлуїджі Буффона і встановив рекорд країни. В історії турніру лише у трьох гравців більше матчів: португальців Кріштіану Роналду (25), Пепе і Моутінью (по 19). 18 матчів також є на рахунку німця Бастіана Швайнштайгера.

Також 17-й матч на чемпіонатах Європи проводить ще один ветеран з Ювентусу, італійський захисник Джорджо К'єлліні.

До речі, ми раніше писали, що безбілетники спровокували тисняву перед стадіоном, намагаючись прорватися на фінал Євро-2020.