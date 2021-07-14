Круче, чем Шик! Ганский футболист забил бомбезный гол с центра поля (видео)

Полузащитник команды Эльмина Шаркс – Джеймс Биссу – с 60 метров пустил мяч за шиворот вратарю команды Легон Ситис – этот чудо-гол может спасти "акул" от вылета

Коллаж - "Сегодня" / Фото: YouTube

Под впечатлением от сумасшедшего гола чеха Патрика Шика в ворота Шотландии с центра поля на Евро-2020 ганский полузащитник клуба Эльмина Шаркс, Джеймс Биссу, сотворил аналогичный шедевр. Или может быть даже круче.

Во время домашнего матча чемпионата Ганы против Легон Ситис "акулам" из Эльмины нужно было только побеждать, чтобы сохранить шанс на продление прописки в высшем дивизионе. И они вели в счете 1:0 благодаря голу Бернарда Боатенга на 79-й минуте.

Однако в добавленное время 30-летний Джеймс Биссу сделал эту победу еще более уверенной – 2:0 – попутно заставив говорить о себе весь мир.

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Еще бы! Биссу заметил, что голкипер соперников вышел далеко из своих владений, и, не добегая даже до центральной линии поля, пробил со всей силы – мяч перелетел вратаря и опустился в сетку. Получился шедевральный гол с 60 метров!

Теперь этот дальний гол африканца Биссу, наряду с "парашютом" от Шика на Евро-2020, наверняка будет претендовать на Премию Пушкаша – награду за лучший гол года в мировом футболе.

Смотрите, как Шик забивал на Евро