У список претендентів за кращий гол 1/4 фіналу Євро-2020 потрапили точні удари Лоренцо Інсіньє, Патріка Шика, Каспера Дольберга і Миколи барелів. Голосуємо!

Виберіть кращий гол 1/4 фіналу Євро-2020 / Фото: Reuters

На Євро-2020 завершилася стадія 1/4 фіналу. Пропонуємо вибрати найкрасивіший гол другого раунду плей-офф чемпіонату Європи. На жаль, українці на цій стадії не змогли відзначитися забитими голами. Наша команда поступилася Англії 0:4 і покинула турнір.

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Кращий гол 1/4 фіналу Євро-2020:

Лоренцо Інсіньє (Бельгія – Італія – 1:2)

Патрік Шик (Чехія – Данія – 1:2)

Ніколо Барелла (Бельгія – Італія – 1:2)

Каспер Дольберг (Чехія – Данія – 1:2)

Раніше ми давали нові котирування на переможця Євро-2020. Аналітики списують Данію. Головними фаворитами чемпіонату вважають британців, які ще не вигравали трофей, і нестримну на турнірі Італію.