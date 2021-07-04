Виберіть кращий гол 1/4 фіналу Євро-2020

На Євро-2020 завершилася стадія 1/4 фіналу. Пропонуємо вибрати найкрасивіший гол другого раунду плей-офф чемпіонату Європи. На жаль, українці на цій стадії не змогли відзначитися забитими голами. Наша команда поступилася Англії 0:4 і покинула турнір.
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Кращий гол 1/4 фіналу Євро-2020:
Лоренцо Інсіньє (Бельгія – Італія – 1:2)
Патрік Шик (Чехія – Данія – 1:2)
Ніколо Барелла (Бельгія – Італія – 1:2)
Каспер Дольберг (Чехія – Данія – 1:2)
Раніше ми давали нові котирування на переможця Євро-2020. Аналітики списують Данію. Головними фаворитами чемпіонату вважають британців, які ще не вигравали трофей, і нестримну на турнірі Італію.