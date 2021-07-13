Шикарний гол Ярмоленка на Євро-2020 претендує на звання найкращого на турнірі

Український вінгер красивим ударом у ворота збірної Нідерландів скоротив відставання в рахунку і потрапив в компанію до Роналду, де Брюйне, Погба й Морати

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

У ці дні продовжують підбивати підсумки чемпіонату Європи, який завершився перемогою італійців над англійцями в неділю. Зокрема, УЄФА пропонує взяти участь у виборі найкращого голу турніру. У невеликій компанії претендентів виявився і удар українця Андрія Ярмоленка. До речі, статистики визнали, що Ярмоленко – найкращий гравець збірної України на Євро-2020.

Уже в першому нашому матчі, з Нідерландами, вінгер Вест Гема вразив розкішним пострілом під поперечину.

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Голосування серед уболівальників проводиться на офіційному сайті УЄФА. У числі претендентів на перемогу виявилося ще вісім футболістів з їхніми голами: бельгієць Кевін де Брейне, хорват Лука Модріч, француз Поль Погба, італійці Лоренцо Інсіньє і Федеріко К'єза, данець Міккель Дамсгор, іспанець Альваро Мората, чех Патрік Шик.

Ми писали, як Ярмоленко відпочиває після Євро під пальмою.

Згадаймо, як чеський форвард забив шотландцям майже з центру поля: