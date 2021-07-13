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Шикарний гол Ярмоленка на Євро-2020 претендує на звання найкращого на турнірі

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
13 липня, 18:00
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Український вінгер красивим ударом у ворота збірної Нідерландів скоротив відставання в рахунку і потрапив в компанію до Роналду, де Брюйне, Погба й Морати
Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко
Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

У ці дні продовжують підбивати підсумки чемпіонату Європи, який завершився перемогою італійців над англійцями в неділю. Зокрема, УЄФА пропонує взяти участь у виборі найкращого голу турніру. У невеликій компанії претендентів виявився і удар українця Андрія Ярмоленка. До речі, статистики визнали, що Ярмоленко – найкращий гравець збірної України на Євро-2020.

Уже в першому нашому матчі, з Нідерландами, вінгер Вест Гема вразив розкішним пострілом під поперечину.

Читайте також: Ярмоленко повторює шлях Реброва. Він знову вибрав клуб легендарного форварда.

Голосування серед уболівальників проводиться на офіційному сайті УЄФА. У числі претендентів на перемогу виявилося ще вісім футболістів з їхніми голами: бельгієць Кевін де Брейне, хорват Лука Модріч, француз Поль Погба, італійці Лоренцо Інсіньє і Федеріко К'єза, данець Міккель Дамсгор, іспанець Альваро Мората, чех Патрік Шик.

В тренді

Ми писали, як Ярмоленко відпочиває після Євро під пальмою.

Згадаймо, як чеський форвард забив шотландцям майже з центру поля:

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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