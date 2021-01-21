Клуб Зінченка вперше в сезоні очолив Прем'єр-лігу, але протримався на вершині менше двох годин

"Манчестер Сіті" здобув перемогу над "Астон Віллою" в перенесеному матчі 1-го туру чемпіонату Англії і вперше в сезоні очолив турнірну таблицю ліги. Перемогу команді Хосепа Гвардіоли принесли голи Бернарду Сілви і Ілкая Гюндогана з пенальті – 2:0. Українець Олександр Зінченко з'явився на полі по ходу першого тайму, замінивши травмованого Кайла Уокера. Нагадаємо, що перед цим Зінченко став кращим і гіршим гравцем "МанСіті" в переможному матчі.

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Проте, на вершині Прем'єр-ліги "МанСіті" протримався менше двох годин. З першого місця їх змістив найпринциповіший суперник – "Манчестер Юнайтед". "Червоні дияволи" здобули вольову перемогу над "Фулгемом".

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Підопічні Уле Гуннара Сульшера пропустили вже на п'ятій хвилині від Адемоли Лукмана, але голи Едінсона Кавані і Поля Погба принесли гостям перемогу і повернули команді лідерство. Правда, у "Сіті" є матч в запасі.

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