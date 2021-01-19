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Колишній гравець "Шахтаря" встановив рекорд чемпіонату Англії

19 січня, 14:02

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

У числі найкращих ще один колишній футболіст "гірників"

Колишній гравець "Шахтаря" Вілліан, що вступає за лондонський "Арсенал", встановив рекорд серед бразильців за кількістю матчів у чемпіонаті Англії. Поєдинок проти "Ньюкасла" став для Вілліана 248-м у Прем'єр-лізі. Зазначимо, що більшість матчів в Англії бразилець провів у футболці "Челсі", який він залишив минулого літа.

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Вілліан побив рекорд колишнього футболіста "Ліверпуля" Лукаса Лейви, на рахунку якого залишилося 247 матчів. Також до трійки входить ще один екс-"гірник", Фернандіньйо, який виступає за "Манчестер Сіті", – 233 матчі.

Раніше ми писали про нові правила англійського футболу: не обніматися і святкувати на самоті. Через спалах коронавірусу футболістів також закликали не давати п'ять один одному.

Дивіться, як Вілліан забивав "Динамо":

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чемпіонат Англії арсенал лондон Вілліан

Джерело: Сегодня|Спорт

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