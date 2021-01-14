Русский
$ 27,97
34,04
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Зінченко став найкращим і найгіршим гравцем "МанСіті" в переможному матчі

14 січня, 14:40

Олег Люлька Олег Люлька

Кількість техніко-тактичних дій Олександра – супер, якість – не дуже

Український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко став найкращим гравцем "Манчестер Сіті" за кількістю техніко-тактичних дій у вчорашньому матчі чемпіонату Англії проти "Брайтона", в якому команда нашого футболіста виграла 1:0.

Реклама

Зінченко, котрий за останні 10 днів зіграв три повних матчі за "містян", проти "Брайтона" набрав 133 ТТД із браком в 9 відсотків. За 90 хвилин поєдинку Олександр виконав 108 передач з точністю 94 відсотків, а також здійснив шість перехоплень і дев'ять підбирань.

Правда, при цьому Зінченко виграв лише чотири єдиноборства з дев'яти, за що, мабуть, і отримав від аналітичного ресурсу InStat лише 292 бали – найгірший результат серед усіх футболістів основи "МанСіті".

Про це повідомляє Команда №1.

Зінченко
Реклама

Зінченко / Фото: Reuters

В тренді
Перша українка перемогла на тенісному Australian Open-2021

Читайте також: Зінченко біля смітника "обстріляв" жінку сніжками. Влада вилаялася матом (відео)

Нагадаємо, перемога над "Брайтоном" дозволила "МанСіті" вийти на третє місце в АПЛ. На одне очко "городян" випереджає "Ліверпуль" і на чотири – "МЮ". Але у команди Зінченко є одна гра в запасі.

Дивіться, як Зінченко запускав салют у себе під домом

Реклама

Зінченко запускає салют Відео: v.lada_sedan/instagram

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

чемпіонат Англії Манчестер Сіті Олександр Зінченко Брайтон
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Душитель" з Дагестану пообіцяв розібратися з Роналду (відео)MMA
Ротань засипав дружину доларами на день народження, а вона похвалилася ніжками
Ротань засипав дружину доларами на день народження, а вона похвалилася ніжкамиФутбол
Прийшов додому, а там дружину жорстко гасять на ліжку: Мілевський шокував розповіддю про зраду
Прийшов додому, а там дружину жорстко гасять на ліжку: Мілевський шокував розповіддю про зрадуФутбол
Улюблений анекдот Лобановського: як жартував легендарний тренер
Улюблений анекдот Лобановського: як жартував легендарний тренерФутбол
"Феррарі" вщент! Співробітник автомийки розбив суперкар італійського воротаряФутбол
Ребров став найлютішим ворогом
Ребров став найлютішим ворогом "ДНР": відмовився допомагати їм у "боротьбі з бандерівцями"Футбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти