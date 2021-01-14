Зінченко став найкращим і найгіршим гравцем "МанСіті" в переможному матчі

Український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко став найкращим гравцем "Манчестер Сіті" за кількістю техніко-тактичних дій у вчорашньому матчі чемпіонату Англії проти "Брайтона", в якому команда нашого футболіста виграла 1:0.

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Зінченко, котрий за останні 10 днів зіграв три повних матчі за "містян", проти "Брайтона" набрав 133 ТТД із браком в 9 відсотків. За 90 хвилин поєдинку Олександр виконав 108 передач з точністю 94 відсотків, а також здійснив шість перехоплень і дев'ять підбирань.

Правда, при цьому Зінченко виграв лише чотири єдиноборства з дев'яти, за що, мабуть, і отримав від аналітичного ресурсу InStat лише 292 бали – найгірший результат серед усіх футболістів основи "МанСіті".

Про це повідомляє Команда №1.

Реклама Зінченко / Фото: Reuters

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Нагадаємо, перемога над "Брайтоном" дозволила "МанСіті" вийти на третє місце в АПЛ. На одне очко "городян" випереджає "Ліверпуль" і на чотири – "МЮ". Але у команди Зінченко є одна гра в запасі.

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Зінченко запускає салют Відео: v.lada_sedan/instagram

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