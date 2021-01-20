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Навіть свої не вірили! В Англії забито божевільний гол через усе поле (відео)

20 січня, 08:32

Олег Люлька Олег Люлька

Шедевральним забитим м'ячем відзначився воротар "Ньюпорта" Том Кінг

Цікавий епізод стався в матчі 23-го туру Другої англійської ліги (четвертий за рангом дивізіон країни) "Челтенгем" – "Ньюпорт Каунті". На 11-й хвилині голкіпер гостей Том Кінг потужним ударом вибив м'яч від своїх воріт. М'яч опустився практично в чужому штрафному майданчику, а потім після відскоку перелетів через голкіпера "Челтенгема".

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Глядачі побачили ефектний гол через усе поле!

Цікаво, що "Ньюпорт", повідомивши про гол воротаря в Twitter, зізнався, що не зміг розмістити відповідну гифку, оскільки не готував файл із голкіпером. У рідному клубі Кінга навіть уявити не могли, що він здатний забити...

Правда, гол 25-річного велетня Кінга (194 см) переможним для "вигнанців" не став. У компенсований час першого тайму Метті Блер зрівняв рахунок. Нічия – 1:1.

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Том Кінг

Том Кінг / Фото: Twitter

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Після цього матчу "Ньюпорт" посідає друге місце в турнірній таблиці свого дивізіону, набравши 40 очок. "Челтенгем" – на шостій сходинці з 37 пунктами.

Дивіться курйозний гол у матчі збірної України

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Джерело: Сегодня|Спорт

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