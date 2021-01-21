Українська
$ 28,2
34,15
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Клуб Зинченко впервые в сезоне возглавил Премьер-лигу, но продержался на вершине меньше двух часов

21 января, 00:24

Александр Трикиша Александр Трикиша

Команда Сульшера вернула себе лидерство благодаря волевой победе над "Фулхэмом"

"Манчестер Сити" одержал победу над "Астон Виллой" в перенесенном матче 1-го тура чемпионата Англии и впервые в сезоне возглавил турнирную таблицу лиги. Победу команде Хосепа Гвардиолы принесли голы Бернарду Силвы и Илкая Гюндогана с пенальти – 2:0. Украинец Александр Зинченко появился на поле по ходу первого тайма, заменив травмированного Кайла Уокера. Напомним, что перед этим Зинченко стал лучшим и худшим игроком "МанСити" в победном матче.

Реклама

Читайте также: Даже свои не верили! В Англии забит сумасшедший гол через все поле (видео)

Тем не менее, на вершине Премьер-лиги "МанСити" продержался менее двух часов. С первого места их сместил самый принципиальный соперник – "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" одержали волевую победу над "Фулхэмом".

В тренде
Спонсоры объявили бойкот чемпионату мира по хоккею, если его оставят Лукашенко

Подопечные Уле Гуннара Сульшера пропустили уже на пятой минуте от Адемолы Лукмана, но голы Эдинсона Кавани и Поля Погба принесли гостям победу и вернули команде лидерство. Правда, у "Сити" есть матч в запасе.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Александр Зинченко

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборной
Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборнойФутбол
Милевский порвал со своей девушкой
Милевский порвал со своей девушкойФутбол
Милейшее фото дня. Жена Ярмоленко с сыном
Милейшее фото дня. Жена Ярмоленко с сыномФутбол
"Феррари" в хлам! Сотрудник автомойки разбил суперкар итальянского вратаряФутбол
Ребров стал лютейшим врагом
Ребров стал лютейшим врагом "ДНР": отказался помогать им в "борьбе с бандеровцами"Футбол
Самолет был скреплен скотчем, а пилоту запрещено летать: авиакатастрофа забрала жизни 15 футболистов
Самолет был скреплен скотчем, а пилоту запрещено летать: авиакатастрофа забрала жизни 15 футболистовФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять