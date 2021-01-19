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"Лестер" – "Челсі": прогноз коментатора на мегаматч чемпіонату Англії

19 січня, 20:45

Олена Павлова Олена Павлова

Футбольний коментатор Кирило Круторогов вважає, що обидві команди заб'ють

У вівторок, 19 січня, в Англії "Лестер" і "Челсі" проведуть пропущений матч 18-го туру Прем'єр-ліги. Поєдинок третьої і сьомої команди АПЛ розпочнеться о 22:15 на стадіоні "Кінг Пауер". Пряма трансляція протистояння доступна на каналі Setanta і сервісі OLL.TV.

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Битва команд, які претендують на чемпіонство. Причому, "Лестер" в разі перемоги може хоча б на деякий час очолити турнірну таблицю Прем'єр-ліги. Поки ж "лисиці" йдуть на третьому місці, відстаючи від лідера, "МЮ", на два очки і випереджаючи "Ліверпуль" на одне.

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У команди Роджерса серія з шести матчів без поразок, п'ять з яких – в чемпіонаті. Але на своєму полі справи у неї складаються вкрай нестабільно – чотири перемоги, стільки ж поразок і одна нічия.

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"Челсі" на тлі розмов про можливу відставку Лемпарда виграв у двох останніх матчах – Кубка Англії і АПЛ, але йде на сьомому місці, відстаючи від сьогоднішнього суперника на шість очок. Тренер "синіх" вважає "Лестер" претендентом на чемпіонство, але не хоче говорити про шанси на "золото" для своєї команди. Хоча очна зустріч для них як можливість трохи зменшити дефіцит.

"Лестер" – "Челсі": онлайн матчу чемпіонату Англії

"Лестер" – "Челсі": онлайн матчу чемпіонату Англії / Фото: Getty Images

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У поточному сезоні "Челсі" не кращим чином відчувають себе в матчах з принциповими суперниками і командами з претензіями на ЛЧ – вони програли "Ліверпулю", "Арсеналу", "Евертону" і "МанСіті", а також розписали нічиї з "Тоттенхемом" і "МЮ".

У минулому сезоні обидва матчі цих команд у чемпіонаті завершилися нічиїми, але лондонці вибили опонентів з Кубка Англії.

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Очікую, що обидві команди заб'ють і те, що "Челсі" не програє.

Дивіться, як "Лестер" грав у Лізі Європи

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