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Клуб Маліновського продає Шеві російський неліквід

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
19 грудня, 20:16
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Аталанта з Бергамо погодилася відправити до Дженоа Андрію Шевченку російського півзахисника Олексія Міранчука, щоправда, взамін хоче дуже велику суму
Міранчук може стати першим трансфером Дженоа
Міранчук може стати першим трансфером Дженоа / Фото: Колаж: Сьогодні

Дженоа, тренером якої є Андрій Шевченко, а власниками – американська компанія 777 Partners, й досі зацікавлена в придбанні одноклубника Руслана Маліновського з Аталанти Олексія Міранчука.

Перехід може здійснитись у найближче трансферне вікно.

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Щоправда, як повідомляє milannews24, очолюваних Шевою "грифонів" може відлякати ціна за Міранчука – Аталанта хоче отримати за російського півзахисника 16 млн. євро.

Як наслідок, не виключено, що замість російського гравця Дженоа підпише півзахисника Мілана Самуеля Кастільєхо.

Зазначимо, що Мірчанук для команди із Бергамо не є гравцем першої необхідності. Цього сезону він узяв участь лише в 10 матчах, забивши один гол і віддавши одну результативну передачу.

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Маліновський з Коваленком і Міранчуком
Маліновський з Коваленком і Міранчуком / Фото: Instagram

Шевченко пора набирати очки в Серії А
Шевченко пора набирати очки в Серії А / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Шевченко встановив антирекорд у Дженоа, не зумівши здобути перемогу в жодному з перших шести матчів Серії А на чолі команди – у них було зафіксовано п'ять поразок та одна нічия.

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Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / Фото: Getty Images

Символічно, що в останньому матчі 2021 року Дженоа, яка перебуває в зоні вильоту, 21 грудня прийматиме на своєму полі Аталанту Маліновського та Міранчука.

Дивіться, як Дженоа програла Лаціо 1:3

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