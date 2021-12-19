Клуб Маліновського продає Шеві російський неліквід

Дженоа, тренером якої є Андрій Шевченко, а власниками – американська компанія 777 Partners, й досі зацікавлена в придбанні одноклубника Руслана Маліновського з Аталанти Олексія Міранчука.
Перехід може здійснитись у найближче трансферне вікно.
Щоправда, як повідомляє milannews24, очолюваних Шевою "грифонів" може відлякати ціна за Міранчука – Аталанта хоче отримати за російського півзахисника 16 млн. євро.
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Як наслідок, не виключено, що замість російського гравця Дженоа підпише півзахисника Мілана Самуеля Кастільєхо.
Зазначимо, що Мірчанук для команди із Бергамо не є гравцем першої необхідності. Цього сезону він узяв участь лише в 10 матчах, забивши один гол і віддавши одну результативну передачу.
Нагадаємо, Шевченко встановив антирекорд у Дженоа, не зумівши здобути перемогу в жодному з перших шести матчів Серії А на чолі команди – у них було зафіксовано п'ять поразок та одна нічия.
Символічно, що в останньому матчі 2021 року Дженоа, яка перебуває в зоні вильоту, 21 грудня прийматиме на своєму полі Аталанту Маліновського та Міранчука.
Дивіться, як Дженоа програла Лаціо 1:3
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