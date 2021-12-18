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Такого не чекав ніхто. Андрій Шевченко встановив антирекорд у Дженоа

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
18 грудня, 10:12
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Команда українського тренера не може виграти вже шість матчів у Серії А. Клуб може залишити найвищий дивізіон італійського футболу
Шевченко пора набирати очки в Серії А
Шевченко пора набирати очки в Серії А / Фото: Getty Images

У матчі 18-го туру чемпіонату Італії Лаціо обіграв Дженоа.

Таким чином, головний тренер Дженоа Андрій Шевченко встановив антирекорд італійського клубу. Українець не зумів здобути перемогу в жодному з перших шести матчів Серії А на чолі команди.

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Під керівництвом Шевченка Дженоа програла у п'яти матчах та один раз зіграла внічию.

Єдину перемогу під керівництвом Шевченка клуб здобув у матчі другого раунду Кубка Італії над Салернітаною (1:0).

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Шевченко не перемагає у Серії А у шостому матчі поспіль
Шевченко не перемагає у Серії А у шостому матчі поспіль / Фото: Getty Images

Після матчу з Лаціо "грифони", очолювані українським тренером, опустилися на 19-й рядок таблиці Серії А, пропустивши нагору Кальярі.

До кінця року Дженоа проведе ще один поєдинок у чемпіонаті Італії. 21 грудня Андрій Шевченко прийматиме Аталанту, команду свого експідопічного зі збірної України Руслана Малиновського.

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