Такого не чекав ніхто. Андрій Шевченко встановив антирекорд у Дженоа

У матчі 18-го туру чемпіонату Італії Лаціо обіграв Дженоа.
Таким чином, головний тренер Дженоа Андрій Шевченко встановив антирекорд італійського клубу. Українець не зумів здобути перемогу в жодному з перших шести матчів Серії А на чолі команди.
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Під керівництвом Шевченка Дженоа програла у п'яти матчах та один раз зіграла внічию.
Єдину перемогу під керівництвом Шевченка клуб здобув у матчі другого раунду Кубка Італії над Салернітаною (1:0).
Після матчу з Лаціо "грифони", очолювані українським тренером, опустилися на 19-й рядок таблиці Серії А, пропустивши нагору Кальярі.
До кінця року Дженоа проведе ще один поєдинок у чемпіонаті Італії. 21 грудня Андрій Шевченко прийматиме Аталанту, команду свого експідопічного зі збірної України Руслана Малиновського.