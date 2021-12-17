Все погано, але є позитивний момент. Шева назвав, чого не вистачає Дженоа

У матчі 18-го туру чемпіонату Італії "грифони" поступилися на виїзді римському Лаціо з рахунком 1:3. Після поєдинку наставник Дженоа Андрій Шевченко назвав причини поразки своєї команди.

"Єдиний позитивний момент у матчі з Лаціо – те, що ми забили гол.

На жаль, наша неуважність призвела до голів суперника. Ми могли реалізувати більше моментів, що створили.

Чи я злий? Ми могли краще впоратися із ситуаціями, які виникали. Ми могли набагато краще відреагувати на пропущені голи.

Сьогодні нам не вистачило впевненості. Коли ми її знайдемо, результати прийдуть", – наводить слова Шевченка tuttomercatoweb.com.