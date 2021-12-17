Все погано, але є позитивний момент. Шева назвав, чого не вистачає Дженоа

У матчі 18-го туру чемпіонату Італії "грифони" поступилися на виїзді римському Лаціо з рахунком 1:3. Після поєдинку наставник Дженоа Андрій Шевченко назвав причини поразки своєї команди.
"Єдиний позитивний момент у матчі з Лаціо – те, що ми забили гол.
На жаль, наша неуважність призвела до голів суперника. Ми могли реалізувати більше моментів, що створили.
Чи я злий? Ми могли краще впоратися із ситуаціями, які виникали. Ми могли набагато краще відреагувати на пропущені голи.
Сьогодні нам не вистачило впевненості. Коли ми її знайдемо, результати прийдуть", – наводить слова Шевченка tuttomercatoweb.com.
Зазначимо, що у шести зіграних матчах під керівництвом українського фахівця футболісти Дженоа забили 2 м'ячі, а пропустили 13.
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Єдину перемогу в італійській кар'єрі Андрій Миколайович здобув у Кубку Італії над Салернітаною 1:0.
Дженоа з 10 очками займає в турнірній таблиці Серії А передостаннє 19-е місце. У наступному турі команда Шевченка зіграє вдома із Аталантою.