Лобановський – не крутий! Гучна заява воротаря, якого принизив Шевченко

Відомий голкіпер Олександр Філімонов порівняв легендарних тренерів Олега Романцева та Валерія Лобановського. Під їхнім керівництвом він грав за московський Спартак та київське Динамо.

"Чи вразив мене Лобановський як тренер? Мене вразив Романцев. Він перевернув мою футбольну думку.

У Динамо я не відчував себе як у Спартаку. Пригадую матч кваліфікації Ліги чемпіонів. Здається, грали зі Стяуа. Я ловлю м'яч, намагаюся ввести його в гру, замахуюсь, а на мене навіть ніхто з партнерів не дивиться та не відкривається. Навіть не намагаються. Просто чекають, доки я далеко виб'ю м'яч. Я опустив руку і зрозумів, що спартаківський футбол закінчився.

Хто крутіший – Лобановський чи Романцев? Для мене Романцев. Однозначно. Єгор Титов мав прощальний матч, і якраз приїхало київське Динамо. Ми їх просто розкатали.

Прагматизм, акцент на функціональний стан, статистична викладка і сама методика підготовки тут все це ніяк себе не проявляє. Спартак ніколи не акцентував на цьому увагу, а навпаки, на футболі. Гра з м'ячем, ідея. Все це дуже впало у вічі, коли обігрували київське Динамо не напружуючись. Як показник різниці підходу до футболу", – сказав Філімонов у відео на YouTube-каналі "Ответь по-братски".