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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Лобановський – не крутий! Гучна заява воротаря, якого принизив Шевченко

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сьогодні
16 грудня, 20:59
В закладинки
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Російський воротар Олександр Філімонов розповів, чим відрізняється футбол Лобановського від футболу Романцева
Філімонова до Києва покликав Лобановський
Філімонова до Києва покликав Лобановський

Відомий голкіпер Олександр Філімонов порівняв легендарних тренерів Олега Романцева та Валерія Лобановського. Під їхнім керівництвом він грав за московський Спартак та київське Динамо.

"Чи вразив мене Лобановський як тренер? Мене вразив Романцев. Він перевернув мою футбольну думку.

У Динамо я не відчував себе як у Спартаку. Пригадую матч кваліфікації Ліги чемпіонів. Здається, грали зі Стяуа. Я ловлю м'яч, намагаюся ввести його в гру, замахуюсь, а на мене навіть ніхто з партнерів не дивиться та не відкривається. Навіть не намагаються. Просто чекають, доки я далеко виб'ю м'яч. Я опустив руку і зрозумів, що спартаківський футбол закінчився.

Хто крутіший – Лобановський чи Романцев? Для мене Романцев. Однозначно. Єгор Титов мав прощальний матч, і якраз приїхало київське Динамо. Ми їх просто розкатали.

Прагматизм, акцент на функціональний стан, статистична викладка і сама методика підготовки тут все це ніяк себе не проявляє. Спартак ніколи не акцентував на цьому увагу, а навпаки, на футболі. Гра з м'ячем, ідея. Все це дуже впало у вічі, коли обігрували київське Динамо не напружуючись. Як показник різниці підходу до футболу", – сказав Філімонов у відео на YouTube-каналі "Ответь по-братски".

Філімонов став ізгоєм у Росії, коли пропустив гол від Андрія Шевченка у кваліфікації Євро-2000.

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Руку допомоги йому простягнув Лобановський, запросивши до Динамо.

Згадуючи товариський матч між Спартаком та Динамо, Філімонов сором'язливо замовчує, що у Кубку Співдружності Динамо Лобановського виграло три з чотирьох фіналів у Спартака Романцева.

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