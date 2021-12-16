Лобановский – не крутой! Громкое заявление вратаря, которого унизил Шевченко

Известный голкипер Александр Филимонов сравнил легендарных тренеров Олега Романцева и Валерия Лобановского. Под их руководством он играл за московский Спартак и киевское Динамо.

"Поразил ли меня Лобановский как тренер? Меня поразил Романцев. Он перевернул мое футбольное мировоззрение.

В Динамо я не ощущал себя как в Спартаке. Помню матч квалификации Лиги чемпионов. По-моему, играли со Стяуа. Я ловлю мяч, пытаюсь ввести его в игру, замахиваюсь, а на меня даже никто из партнеров не смотрит и не открывается. Даже не пытаются. Просто ждут, пока я далеко выбью мяч. Я опустил руку и понял, что спартаковский футбол закончился.

Кто круче – Лобановский или Романцев? Для меня Романцев. Однозначно. У Егора Титова был прощальный матч, и как раз приехало киевское Динамо. Мы их просто раскатали.

Прагматизм, акцент на функциональное состояние, статистическая выкладка и сама методика подготовки, здесь все это никак себя не проявляет. Спартак никогда не акцентировал на этом внимание, а наоборот, на футболе. Игра с мячом, мысль. Все это очень бросилось в глаза, когда обыгрывали киевское Динамо не напрягаясь. Как показатель разницы подхода к футболу", – сказал Филимонов в видео на YouTube-канале "Ответь по-братски".