Виліт все ближче: Дженоа Шевченка зробила ще один крок до прірви

"Грифони" програли матч у Римі проти Лаціо з рахунком 1:3 і опустилися на 19-е місце у таблиці чемпіонату Італії

Шевченко не перемагає у Серії А у шостому матчі поспіль / Фото: Getty Images

У п'ятницю, 17 грудня, відбувся матч 18-го туру Серії А між командами Лаціо та Дженоа. Поєдинок проходив у Римі на стадіоні "Олімпіко".

Футболісти Дженоа непогано розпочали зустріч і перші півгодини матчу стримували атаки "орлів". Але наприкінці першого тайму пропустили гол від форварда римлян Педро Родрігеса.

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Мінімальна перевага Лаціо збереглася до 75-ї хвилини матчу, коли Франческо Ачербі подвоїв перевагу своєї команди. А за кілька хвилин Маттіа Дзаканьї відправив третій м'яч у сітку воріт Дженоа.

Підопічні Андрія Шевченка зуміли відіграти один м'яч наприкінці зустрічі. Гол на свій рахунок записав Філіппо Мелегоні.

Чемпіонат Італії 18 тур.

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Лаціо – Дженоа – 3:1.

Голи: Педро, 36, Ачербі, 75, Дзаканьї, 81 – Мелегоні, 86.

Лаціо: Стракоша – Хюсай (Раду, 63), Луїс Феліпе Рамос (Габаррон, 84), Ачербі, Марушич – Мілінкович-Савіч, Катальді (Лейва, 74), Башич (Луїс Альберто, 63) – Феліпе Андерсон (Муріки, 84) , Дзаканьї.

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Дженоа: Сірігу – Вайнсхосден (Біраскі, 46), Васкес, Крішіто – Портанова (Мелегоні, 82), Гільйоне (Сабеллі, 60), Стураро (Ернані, 46), Бадель, Камб'язо – Дестро, Пандев (Екубан, 60).

ОГЛЯД МАТЧУ

Після цього матчу "грифони", очолювані українським тренером, опустилися на 19-й рядок таблиці Серії А, пропустивши нагору Кальярі.

До кінця року Дженоа проведе ще один поєдинок у чемпіонаті Італії. 21 грудня Андрій Шевченко прийматиме Аталанту, команду свого екс-підопічного зі збірної України Руслана Маліновського.