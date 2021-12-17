Вылет все ближе: Дженоа Шевченко сделала еще один шаг к пропасти

"Грифоны" проиграли матч в Риме против Лацио со счетом 1:3 и опустились на 19-е место в таблице чемпионата Италии

Шевченко не побеждает в Серии А в шестом матче подряд / Фото: Getty Images

В пятницу, 17 декабря, состоялся матч 18-го тура Серии А между командами Лацио и Дженоа. Поединок проходил в Риме на стадионе "Олимпико".

Футболисты Дженоа неплохо начали встречу и первые полчаса матча сдерживали атаки "орлов". Но ближе к концу первого тайма пропустили гол от форварда римлян Педро Родригеса.

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Минимальный перевес Лацио сохранился до 75-й минуты матча, когда Франческо Ачерби удвоил преимущество своей команды. А спустя несколько минут Маттиа Дзаканьи отправил третий мяч в сетку ворот Дженоа.

Подопечные Андрея Шевченко сумели отквитать один мяч в самом конце встречи. Гол на свой счет записал Филиппо Мелегони.

Чемпионат Италии. 18 тур.

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Лацио – Дженоа – 3:1.

Голы: Педро, 36, Ачерби, 75, Дзаканьи, 81 – Мелегони, 86.

Лацио: Стракоша – Хюсай (Раду, 63), Луис Фелипе Рамос (Габаррон, 84), Ачерби, Марушич – Милинкович-Савич, Катальди (Лейва, 74), Башич (Луис Альберто, 63) – Фелипе Андерсон (Мурики, 84), Педро, Дзаканьи.

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Дженоа: Сиригу – Вайнсхосден (Бираски, 46), Васкес, Кришито – Портанова (Мелегони, 82), Гильоне (Сабелли, 60), Стураро (Эрнани, 46), Бадель, Камбьязо – Дестро, Пандев (Экубан, 60).

ОБЗОР МАТЧА

После этого матча "грифоны", возглавляемые украинским тренером, опустились на 19-ю строчку таблицы Серии А, пропустив наверх Кальяри.

До конца года Дженоа проведет еще один поединок в чемпионате Италии. 21 декабря Андрей Шевченко будет принимать Аталанту, команду своего экс-подопечного по сборной Украины Руслана Малиновского.