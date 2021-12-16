16 грудня 19:45 Онлайн
Реал --
Житлобуд-1 --
16 грудня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
16 грудня 21:45 Онлайн
Челсі --
Евертон --
16 грудня 22:00 Онлайн
Ліверпуль --
Ньюкасл --
17 грудня 19:30 Онлайн
Лаціо --
Дженоа --
17 грудня 21:30 Онлайн
Баварія --
Вольфсбург --
18 грудня 16:00 Онлайн
Аталанта --
Рома --
18 грудня 19:30 Онлайн
Лідс --
Арсенал --
18 грудня 22:00 Онлайн
Севілья --
Атлетіко --
19 грудня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Ліверпуль --
19 грудня 21:45 Онлайн
Мілан --
Наполі --
21 грудня 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 грудня 22:30 Онлайн
Севілья --
Барселона --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Україна у Лізі націй - хто суперники 🍿 Кому потрібна "Рада" 💸 Коли дадуть тисячу Зеленського 🐸 Руслану звинуватили у корупції
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Петраков зібрався повторити досягнення Шевченка. Хай щастить

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
16 грудня, 21:49
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Головний тренер збірної України поставив перед командою завдання повернутися до еліти Ліги націй, звідки команда вилетіла несправедливо
Петраков ставить максимальні завдання
Петраков ставить максимальні завдання / Фото: Reuters, fotbal.cz

Сьогодні відбулася жеребкування Ліги націй. У другому дивізіоні збірна України потрапила в групу до Шотландії, Ірландії та Вірменії.

Головний тренер української команди Олександр Петраков висловив свою думку про суперників "синьо-жовтих".

Реклама

"Ми ніколи не грали зі збірною Ірландії. Із Шотландією наша команда зустрінеться у півфіналі плей-оф відбору ЧС-2022, а з Вірменією ми не бачилися давно.

Там команда дуже змінилася. Вона успішно розпочала відбіру на мундіаль у Катарі. Згодом, правда, щось у неї пішло не так.

Думаю, буде цікава боротьба.

Але якщо ми прагнемо повернутися до Ліги А, потрібно вигравати цю групу.

21 травня у нас закінчується чемпіонат України. Треба дати хлопцям трохи відпочити. Можливо чотири-п'ять днів. А потім буде збір. Нам належить зіграти чотири матчі за короткий проміжок часу", – цитує Петракова УАФ.

Збірна України чекає суперника в плей-офф відбору на ЧС-2022
Збірна України чекає суперника в плей-офф відбору на ЧС-2022 / Фото: REUTERS

Коли пройдуть матчі

  • Тури 1 та 2: 2-8 червня 2022 року;
  • Тури 3 та 4: 8-14 червня 2022 року;
  • Тури 5 та 6: 22-27 вересня 2022 року.

Фінальна стадія:

  • Півфінали: 14 та 15 червня 2023 року;
  • Фінал та матч за третє місце: 18 червня 2023 року

Нагадаємо, що Андрій Шевченко виводив уже нашу команду до Ліги А. Але за підсумками попереднього розіграшу Ліги націй Україна зі скандалом вилетіла до другого дивізіону. Вирішальний матч проти Швейцарії було скасовано через коронавірус, а потім нашій команді присудили технічну поразку.

Реклама

Українська сторона подавала апеляцію, але програла. При цьому Спортивний арбітражний суд Лозанни видав розмиту відповідь: виною всьому коронавірус.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Вривайся в зарубу!
Більше про ставки
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
ТОП-МАТЧІ ТИЖНЯ

Лаціо

Завтра

19:30

Дженоа

1.44

5.00

7.10
Порівняння бійців
Василь Ломаченко
Василь Ломаченко
12 груд.
06:00
Ричард Коммі
Ричард Коммі

33

Вік

34

170

Зріст

173

166

Розмах рук

180

61

Вага

61

16

Перемоги

30

2

Поразки

4

68.8%

% нокаутів

90%

750000

Гонорар за бій

700000

Результат бою
Титульний бій у Броварах
Денис Берінчик
Денис Берінчик
18 груд.
21:00
Іса Чанієв
Іса Чанієв

П1

1.08

Х

21.00

П2

7.00
Ставки на бокс
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти