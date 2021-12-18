"У Шеви баба була років на 15 старша. Усі сили віддавав": екстренер Динамо врятував легенду

Колишній тренер київського Динамо Йожеф Сабо згадав, як допоміг Андрію Шевченку позбутися згубного впливу поганої компанії.
"Якось приїхав я на тренування Динамо раніше. Підійшов до мене лікар і каже: "Йожефе Йожефовичу, у Шевченка знову підвищений тиск – 180 на 150".
Ми покопали і з'ясували, що у Шевченка була погана компанія, він курив усю цю погань. Раніше в Кончі-Заспі була лише одна дорога. Пам'ятаю, я їхав і повз мене промчав Шевченко під 180 км на спортивному Мерседесі.
Я приїхав на базу, забрав у нього ключі від машини і пішов до Григорія Михайловича та Ігоря Михайловича Суркіса. Кажу: "Виручайте! Шевченко зв'язався з якимись хлопцями. Пропаде".
Вони молодці, одразу відреагували. Мабуть, Ігор Михайлович поговорив із цими хлопцями. Вони йому не давали більше курити. Ще й баба була у Шевченка років на 15 старша. Усі сили віддавав.
Після цього він став на ноги і перетворився на Шевченка, якого ми всі знаємо. Його батько якось сказав: "Андрюша, ти Сабо маєш поставити пам'ятник за життя", – цитує Сабо сайт FanDay.
За Сабо Шевченко дебютував у Лізі чемпіонів і забив свій перший гол. У ворота Баварії.
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