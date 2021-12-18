"У Шевы баба была лет на 15 старше. Все силы отдавал": экс-тренер Динамо спас легенду

Бывший тренер киевского Динамо Йожеф Сабо вспомнил, как помог Андрей Шевченко избавиться от пагубного влияния плохой компании.

"Как-то приехал я на тренировку Динамо пораньше. Подошел ко мне врач и говорит: "Йожеф Йожефович, у Шевченко опять повышенное давление – 180 на 150".

Мы покопали и выяснили, что у Шевченко была плохая компания, он покуривал всю эту дрянь. Раньше в Конча-Заспу была только одна дорога. Помню, я ехал и мимо меня пронесся Шевченко под 180 км на спортивном Мерседесе.

Я приехал на базу, забрал у него ключи от машины и пошел к Григорию Михайловичу и Игорю Михайловичу Суркисам. Говорю: "Выручайте! Шевченко связался с какими-то ребятами. Пропадет".