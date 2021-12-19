19 декабря 18:30 Онлайн
Тоттенхэм 2
Ливерпуль 2
19 декабря 21:45 Онлайн
Милан --
Наполи --
21 декабря 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 декабря 22:30 Онлайн
Севилья --
Барселона --
22 декабря 22:30
Атлетик --
Реал --
26 декабря 14:30
Ливерпуль --
Лидс --
26 декабря 17:00
Манчестер Сити --
Лестер --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👊 Беринчик выиграл! 😷 Омикрон в Украине 🎅 День Святого Николая 🌲 Главная елка страны
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Клуб Малиновского продает Шеве российский неликвид

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
19 декабря, 20:16
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Аталанта из Бергамо согласилась отправить в Дженоа к Андрею Шевченко российского полузащитника Алексея Миранчука, правда, взамен хочет очень крупную сумму
Миранчук может стать первым трансфером Дженоа
Миранчук может стать первым трансфером Дженоа / Фото: Коллаж: Сегодня

Дженоа, тренером которой является Андрей Шевченко, а владельцами – американская компания 777 Partners, по-прежнему заинтересована в приобретении одноклубника Руслана Малиновского из Аталанты Алексея Миранчука.

Переход может осуществится в ближайшее трансферное окно.

Реклама

Правда, как сообщает milannews24, возглавляемых Шевой "грифонов" может отпугнуть цена за Миранчука – Аталанта хочет получить за российского полузащитника 16 млн евро.

Как следствие, не исключено, что вместо российского игрока Дженоа подпишет полузащитника Милана Самуэля Кастильехо.

Отметим, что Мирчанук для команды из Бергамо не является игроком первой необходимости. В нынешнем сезоне он поучаствовал всего лишь в 10 матчах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

Реклама

Малиновский с Коваленко и Миранчуком
Малиновский с Коваленко и Миранчуком / Фото: Instagram

Шевченко пора набирать очки в Серии А
Шевченко пора набирать очки в Серии А / Фото: Getty Images

Напомним, Шевченко установил антирекорд в Дженоа, не сумев добиться победы ни в одном из первых шести матчей Серии А во главе команды – в них были зафиксированы пять поражений и одна ничья.

Реклама

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

Символично, что в последнем матче 2021 года Дженоа, пребывающая в зоне вылета, 21 декабря примет на своем поле Аталанту Малиновского и Миранчука.

Смотрите, как Дженоа проиграла Лацио 1:3

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Реклама
Врывайся в зарубу!
Parimatch plashka branding
Больше о ставках
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-МАТЧИ НЕДЕЛИ

Милан

Сегодня

21:45

Наполи

2.33

3.40

3.20

Дженоа

21 дек

21:45

Аталанта

7.00

5.10

1.44
Девушки покера
PokerMatch

Кейтлин
Полк

США
Фото красотки
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять