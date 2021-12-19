Клуб Малиновского продает Шеве российский неликвид

Аталанта из Бергамо согласилась отправить в Дженоа к Андрею Шевченко российского полузащитника Алексея Миранчука, правда, взамен хочет очень крупную сумму

Миранчук может стать первым трансфером Дженоа / Фото: Коллаж: Сегодня

Дженоа, тренером которой является Андрей Шевченко, а владельцами – американская компания 777 Partners, по-прежнему заинтересована в приобретении одноклубника Руслана Малиновского из Аталанты Алексея Миранчука.

Переход может осуществится в ближайшее трансферное окно.

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Правда, как сообщает milannews24, возглавляемых Шевой "грифонов" может отпугнуть цена за Миранчука – Аталанта хочет получить за российского полузащитника 16 млн евро.

Как следствие, не исключено, что вместо российского игрока Дженоа подпишет полузащитника Милана Самуэля Кастильехо.

Отметим, что Мирчанук для команды из Бергамо не является игроком первой необходимости. В нынешнем сезоне он поучаствовал всего лишь в 10 матчах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

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Малиновский с Коваленко и Миранчуком / Фото: Instagram

Шевченко пора набирать очки в Серии А / Фото: Getty Images

Напомним, Шевченко установил антирекорд в Дженоа, не сумев добиться победы ни в одном из первых шести матчей Серии А во главе команды – в них были зафиксированы пять поражений и одна ничья.

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Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

Символично, что в последнем матче 2021 года Дженоа, пребывающая в зоне вылета, 21 декабря примет на своем поле Аталанту Малиновского и Миранчука.

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