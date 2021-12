Шева, продержись до Нового года, там подмога. Владелец Дженоа пообещал громкие трансферы

Крайне неудачным стало начало итальянской тренерской карьеры Андрея Шевченко. За месяц работы в Серии А Шева состарился больше, чем за весь период в сборной Украины.

Но унывать украинскому тренеру нет причины, скоро его кадровые проблемы в Дженоа будут решены. Именно такое заявление сделал владелец "грифонов" Джош Вандер.

Siamo tutti delusi, ma per fare progressi dobbiamo accettare il dolore. Faremo tutto il possibile nel mercato di gennaio per mantenere la categoria. Lavoreremo ogni singolo giorno per migliorare il Club, insieme al General Manager #Spors e a mister #Shevchenko.



