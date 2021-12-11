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Шева, продержись до Нового года, там подмога. Владелец Дженоа пообещал громкие трансферы

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
11 декабря, 22:44
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В зимнее межсезонье генуэзский клуб ждет трансферная революция, утверждает владелец "грифонов" Джош Вандер
Владелец "грифонов" поддержал Шевченко после серии неудач
Владелец "грифонов" поддержал Шевченко после серии неудач / Фото: Коллаж: Сегодня

Крайне неудачным стало начало итальянской тренерской карьеры Андрея Шевченко. За месяц работы в Серии А Шева состарился больше, чем за весь период в сборной Украины.

Но унывать украинскому тренеру нет причины, скоро его кадровые проблемы в Дженоа будут решены. Именно такое заявление сделал владелец "грифонов" Джош Вандер.

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"Я разочарован результатом, но есть важный проект, направленный на развитие клуба. Мы будем стремиться к тому, чтобы история этого клуба росла.

Мы будем полагаться на трансферное окно, чтобы улучшить команду. Это будет революция, которую возьмет на себя новый генеральный менеджер Йоханнес Шпорс.

Мы вернемся туда, где заслуживаем быть. Мы верим в Шевченко, он правильный человек для Дженоа.

Мы проиграли, но наняли генерального менеджера, у которого есть опыт, чтобы построить то, что мы хотим", – обнадежил Шеву владелец Дженоа.

Отметим, что зимнее трансферное окно в Италии откроется 1 января. До Нового года Дженоа сыграет два матча: против Лацио (17 декабря) и Аталанты (21 декабря).

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Андрей Шевченко и Мауро Тассотти
Андрей Шевченко и Мауро Тассотти / Фото: REUTERS

Напомним, что во главе генуэзского клуба Андрей Шевченко провел пять матчей. Пока в активе украинца лишь одна ничья с Удинезе и четыре поражения с общей разницей мячей 1-10.

После 17 туров Дженоа остается на предпоследнем месте в турнирной таблице Серии А. От спасительного 17-го места "грифонов" отделяет всего два очка.

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