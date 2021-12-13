По инициативе кума: Шевченко получил первую награду в качестве тренера Дженоа

Первыми обладателями престижной награды стали выдающиеся украинские футболисты – легенда Динамо Андрей Биба, участники ЧМ-1966 Валерий Поркуян и Йожеф Сабо.
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Также орденом "Легенда украинского футбола" были награждены обладатели "Злотого мяча" Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко, сообщает УАФ.
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Для Шевченко эта награда стала первой в качестве главного тренера итальянского Дженоа. Правда, дела у Шевы в Италии идут не очень хорошо.
Украинец провел во главе клуба уже пять матчей, но заработал всего один балл. Более того, в этих пяти поединках команда забила всего один мяч – в недавнем дерби против Сампдории.
Тем не менее, владелец Дженоа пообещал Шевченко громкие трансферы зимой. Джош Вандер уверен в украинском тренере.
Отметим, что зимнее трансферное окно в Италии откроется 1 января. До Нового года Дженоа сыграет два матча: против Лацио (17 декабря) и Аталанты (21 декабря).