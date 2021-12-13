По инициативе кума: Шевченко получил первую награду в качестве тренера Дженоа

В честь 30-летия Украинской ассоциации футбола по инициативе Андрея Павелко в Украине ввели орден президента УАФ "Легенда украинского футбола". Лауреатами награды стали шесть человек

Шевченко дали орден "Легенда украинского футбола" / Фото: УАФ, REUTERS

Первыми обладателями престижной награды стали выдающиеся украинские футболисты – легенда Динамо Андрей Биба, участники ЧМ-1966 Валерий Поркуян и Йожеф Сабо.

Читайте также: Зинченко не понравилась шутка Зеленского – он потребовал вернуть свою жену!

Реклама

Также орденом "Легенда украинского футбола" были награждены обладатели "Злотого мяча" Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко, сообщает УАФ.

Для Шевченко эта награда стала первой в качестве главного тренера итальянского Дженоа. Правда, дела у Шевы в Италии идут не очень хорошо.

Реклама

Украинец провел во главе клуба уже пять матчей, но заработал всего один балл. Более того, в этих пяти поединках команда забила всего один мяч – в недавнем дерби против Сампдории.

Андрей Шевченко снова проиграл во главе Дженоа / Фото: REUTERS

Тем не менее, владелец Дженоа пообещал Шевченко громкие трансферы зимой. Джош Вандер уверен в украинском тренере.

Реклама

Отметим, что зимнее трансферное окно в Италии откроется 1 января. До Нового года Дженоа сыграет два матча: против Лацио (17 декабря) и Аталанты (21 декабря).